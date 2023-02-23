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下周起「疫苗+1」開打　李秉穎揭最新細節：不管打過幾劑再打一次

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠疫苗+1運動將於下周開始。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心針對新冠疫苗接種政策，未來擬常態化施打。指揮中心發言人羅一鈞表示，今年3、4月將推出「疫苗+1」的加強接種活動。而ACIP召集人李秉穎說明，目前ACIP討論的大略方向為，3/1起無論過去施打過幾劑疫苗、年齡，間隔3個月都建議今年再施打一劑新冠疫苗。

李秉穎今(23)早接受資深媒體人周玉蔻專訪提到，指揮中心今下午將公布最新的「疫苗+1」施打細節。李秉穎強調，為了補強群體免疫，主要會以次世代疫苗接種為主，目前國內有莫德納次世代及Novavax；換言之，無論過去何時施打疫苗、接種過幾劑，3/1起都建議與上一支施打的新冠疫苗間隔三個月後，再打一劑。

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不過，有民眾表示自己今年1月才施打過一劑疫苗，3月是否要再施打一次。對此，李秉穎則說，這部分還需由指揮中心公布確切定義；但醫師認為，過了三個月還是可以再打一次。

羅一鈞日前受訪表示，ACIP會議針對新冠疫苗後續方案，初步決議後續方案為：一般人每年接種一劑新冠疫苗，如果是高風險族群（長者、慢性病患者）每年打兩劑，接種兩劑者和前一劑間隔至少6個月。

羅一鈞說，為了再來有比較大的防疫鬆綁，提出3月、4月和地方政府加強動員接種活動「疫苗+1」，屆時不管打過還是沒打過，不管打幾劑，只要「三個月內沒打過的或者沒確診」都可以來接種一劑疫苗。會透過大型接種站設置、造冊通知、到宅服務等方便民眾接種，至於詳細規劃則於周四指揮中心記者會公布。

羅一鈞也提到，目前疫苗庫存足以因應民眾接種。根據指揮中心統計，目前剩餘疫苗量為莫德納單價疫苗12.8萬劑、BNT 246.7萬劑、Novavax 19.9萬劑；雙價次世代疫苗部分，莫德納BA.1有89.8萬劑、莫德納BA.5剩餘155.3萬劑。

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