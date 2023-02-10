黃偉哲建議常態化規劃新冠疫苗施打時程　王必勝認同將研議

▲為提升社區防疫保護力，台南市長黃偉哲10日與中央疫情指揮中心王必勝指揮官、衛福部疾管署莊人祥副署長等人討論相關防疫意見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升社區防疫保護力，台南市長黃偉哲10日與中央疫情指揮中心王必勝指揮官、衛福部疾管署莊人祥副署長等人討論相關防疫意見，黃偉哲建議中央可常態化規劃新冠疫苗施打時程，方便民眾施打時不會混淆，王必勝當場表達贊同，認為建議可行，中央將對此研議。

另外，目前疫苗種類多樣且追加劑次不易辨識，台南亦建議中央可於就醫時提供疫苗接種相關提醒，以及設計長輩簡易辨識劑次等方法，中央地方一起努力透過多重管道提升疫苗涵蓋率。

台南市已擬定四大新冠疫苗催打策略，包含「針對目標族群主動出擊」、「推動獎勵措施」、「人流聚集處設站施打」以及「進駐職場提供接種服務」。

一、針對目標族群主動出擊：因應城鄉差距，本市針對不同族群祭出個別化的催打策略（如：城市型轄區推廣臺南打疫苗預約系統、鄉村型轄區則動員里長寄送通知單），以提升民眾施打意願。此外，本市將預計於2月底前全面完成住宿型長照機構施打BA.4/5疫苗。

二、推動獎勵措施：今(112)年2月9日至2月28日期間，設籍本市65歲以上長者，至本市合約院所接種COVID-19疫苗(不限廠牌、不限劑次)，可領500元禮卷一份及家用快篩2劑；設籍本市50-64歲者，至本市合約院所接種「接種COVID-19疫苗第2次追加劑(不限廠牌)」，可領300元禮券一份。為體恤衛生所基層人員辛勞，本市也擬定相關衛生所獎勵措施，以提升人員士氣。

三、人流聚集處設站施打：本市COVID-19合約醫療院所共計311家，增加民眾可利用性，另也設立社區接種站，提高民眾施打可近性。

四、進駐職場提供接種服務：為提高50-64歲民眾疫苗涵蓋率，已請勞工健康服務中心協助媒合職場，以利醫療團隊進駐職場設立接種站，提供接種服務。

黃偉哲市長持續呼籲市民朋友，符合接種資格者應儘速施打BA.4/5疫苗，以因應防疫政策與口罩逐步鬆綁，本市也將持續推動COVID-19疫苗接種服務，此外，有鑒於防疫措施鬆綁可能引起其他呼吸道傳染病(如：流感、類流感)及腸道傳染病(如：腸病毒)疫情快速升溫，故本府相關局處及所屬機關、學校將持續落實健康管理與監測、環境清消，以維護市民健康。