　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台電花近50萬宣傳電力知識　徐巧芯曝「放言」過往業配案成效

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市議員徐巧芯5日在臉書發文指出，日前她在直播中爆料，台電又出現了一個限制性招標，給了媒體放言49.3萬，要推廣「電力科普知識」，但放言過往業配案的KPI卻不盡理想。她表示，如果未來進到立法院，一定會緊盯政府的媒體預算以及宣傳成績，不會再讓納稅人的錢變成特定媒體人的營養費。

徐巧芯指出，自己日前在直播中爆料，台電又出現了一個限制性招標，給了放言49.3萬，要推廣「電力科普知識」，令她痛批「台電錢太多是不是？」，她表示，稅務超徵的預算只有一半發給民眾，另外一部分政府以特別預算要補貼台電，約莫補貼500億，她質疑，「既然台電還需要政府另外補貼，為什麼還有餘裕給放言將近五十萬？」

徐巧芯提到，如果KPI特別好也就算了，但放言的業配案成效過去就被她發現過非常差，例如先前內政部的臉書2篇業配貼文中，有一篇只有5個人按讚，其中之一是放言創辦人周玉蔻；另一篇有7個按讚、3個分享，且其中一個分享還是業主營建署，甚至當時違法，沒有揭露文章屬於廣告性質。她再舉例，甚至有幾支「船員、遊艇、燈塔政策行銷案」的影片，交通部給了96萬，但在YouTube上的點閱次數卻慘不忍睹，最高634次、最低竟然只有106次點閱，她大嘆，只能寫一個「慘」字。

「為什麼我們國家的預算要浪費在這種無意義的曝光上？」，徐巧芯表示，如果自己未來能進到立法院，一定會緊盯政府的媒體預算以及宣傳成績，不會再讓納稅人的錢變成特定媒體人的營養費。

▲▼放言頻道上的宣傳影片。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲放言YT頻道上的宣傳影片。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

ET快訊
郭書瑤滑雪「南北半球」全掉出！　超兇渾圓網一看全噴鼻血
LIVE／睽違23年重返台北！台灣燈會主燈點燈
快訊／魔獸收假強勢回歸！　雲豹終止10連敗
明天全台有雨！連2波「冷空氣接力襲台」
快訊／桃園爆人倫慘案！女兒持刀刺殺母親後跳樓雙亡
許富凱突淚崩！認爸爸腦死「比植物人更嚴重」
恐怖畫面曝！賓士男路口左轉…女騎士下秒遭「活吞」
快訊／大甲媽遶境日期決定了！4／21展開9天8夜徒步進香

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德趕場輔選蔡培慧　喊兩黨合作：國民黨1席、民進黨1席

台電花近50萬宣傳電力知識　徐巧芯曝「放言」過往業配案成效

馬鳴山五年千歲遶境吃飯擔　賴清德：台灣一定會贏

藍營掀世代交替討論　他點關鍵：徐巧芯優質、費鴻泰可先規劃財政首長

「六大振興」被議員爆詐騙市民　北市府：會加入新元素調整

遭秋後算帳？　媒體人揭露余正煌考績「乙等變甲等」關鍵

雲林縣議長逆風力拱「選總統」！　朱立倫笑：全黨團結最重要

賴清德參拜台南鹽水武廟　大讚蜂炮及月津港燈節越辦越好

圖／百年文資神將打頭陣！踩街遊行拉開台灣燈會序幕　日韓團體都來了

八軍團二兵休假社群留負面訊息　軍方隨家屬急尋憾車內自傷不治

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

太妍.昌燮去Key家開趴大混亂　狗狗狂吠..她怒罵：臭小子！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

賴清德趕場輔選蔡培慧　喊兩黨合作：國民黨1席、民進黨1席

台電花近50萬宣傳電力知識　徐巧芯曝「放言」過往業配案成效

馬鳴山五年千歲遶境吃飯擔　賴清德：台灣一定會贏

藍營掀世代交替討論　他點關鍵：徐巧芯優質、費鴻泰可先規劃財政首長

「六大振興」被議員爆詐騙市民　北市府：會加入新元素調整

遭秋後算帳？　媒體人揭露余正煌考績「乙等變甲等」關鍵

雲林縣議長逆風力拱「選總統」！　朱立倫笑：全黨團結最重要

賴清德參拜台南鹽水武廟　大讚蜂炮及月津港燈節越辦越好

圖／百年文資神將打頭陣！踩街遊行拉開台灣燈會序幕　日韓團體都來了

八軍團二兵休假社群留負面訊息　軍方隨家屬急尋憾車內自傷不治

弟弟結婚！4姊妹合包「35萬禮金」給新娘　給錢臉超臭

華爾街日報：中國不甩西方制裁　執意軍援俄羅斯攻打烏克蘭

快訊／泰國F4「記者會吃餅乾」道歉了！　經紀公司聲明：工作人員溝通有誤

仁愛圓環華廈帶租約僅6字頭　7組人馬出面狂搶

虎斑貓示範「哈欠四部曲」　瞇眼張嘴「真的會傳染」

立春後5大生肖好運連連　肖虎者「事業好運貴人相助」

快訊／魔獸收假強勢回歸！　艾夫伯狂砍37分終止雲豹10連敗

LIVE／睽違23年重返台北！台灣燈會主燈點燈　科技兔絢麗奪目

蔡允潔1月女不明原因哭整晚　轉頭驚見「吐了一身」她崩潰狂道歉

夏和熙飛美「驚人花費」曝光！　傑尼斯男星驚呆：他是有錢人嗎？

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

政治熱門新聞

補班日太多引民怨！二月「2周六補班」　人事總處：搜集意見日後研修

八軍團二兵休假社群留負面訊息　軍方隨家屬急尋憾車內自傷不治

林智堅抄襲再挨告！　王鴻薇：竹科管理局確定提告

幕後／郭台銘喊「心繫台灣」！　 何時回黨參選時機曝光

曾馨瑩曬郭台銘豪宅戲水照　前綠委曝背後「重要訊息」

曝國民黨最大隱憂　黃暐瀚：2024已埋下「不確定因素」

預言國民黨「世代交替」結果　他：徐巧芯一定會贏

美軍用AIM-9X擊落大陸間諜氣球　台灣也有！搭飛行員頭盔「看哪打哪」

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

2024不可能置身事外　黃珊珊：想選攔不住、不想選沒法勉強

ET民調／柯文哲若轉戰竹市立委！41％市民力挺

蕭美琴返台有其他任務？　吳子嘉揭1特殊狀況：可能跟「他」有關

遭秋後算帳？　媒體人揭露余正煌考績「乙等變甲等」關鍵

港湖區激戰！　吳欣岱分析「國民黨是否禮讓黃珊珊」

更多熱門

相關新聞

台灣燈會明登場！　台電派600名「夜電英雄」摸黑檢測設備

台灣燈會明登場！　台電派600名「夜電英雄」摸黑檢測設備

台灣燈會睽違23年回到台北主辦，明（5）日起正式登場，今年首度橫跨北市12個行政區打造「城市型燈會」，主燈位於國父紀念館的「中央展區」，6座副燈則沿著東區商圈一路延續至信義區，共計有多達300件燈飾作品，168公頃範圍創史上最大規模。

徐巧芯為搏上位猛攻費鴻泰　藍議員嘆悲哀：講話沒營養又沒水準

徐巧芯為搏上位猛攻費鴻泰　藍議員嘆悲哀：講話沒營養又沒水準

徐巧芯搏上位太兇殘？　游淑慧曝世代交替內幕：她其實很害怕

徐巧芯搏上位太兇殘？　游淑慧曝世代交替內幕：她其實很害怕

「2024侯友宜、郭台銘只會出一人」　徐巧芯曝：兩位自己會協調

「2024侯友宜、郭台銘只會出一人」　徐巧芯曝：兩位自己會協調

曹興誠助選22天拿身分證　徐巧芯酸

曹興誠助選22天拿身分證　徐巧芯酸

關鍵字：

台電放言周玉蔻徐巧芯宣傳媒體

讀者迴響

熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

驚！韓男神悄來台「大逛台灣燈會」

泰國最美變性人甜嫁富商！相識20年「學長學弟變夫妻」

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

百元鈔「27種流水號」最夯！　收藏價跳增300倍

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面