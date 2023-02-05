台電花近50萬宣傳電力知識　徐巧芯曝「放言」過往業配案成效

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市議員徐巧芯5日在臉書發文指出，日前她在直播中爆料，台電又出現了一個限制性招標，給了媒體放言49.3萬，要推廣「電力科普知識」，但放言過往業配案的KPI卻不盡理想。她表示，如果未來進到立法院，一定會緊盯政府的媒體預算以及宣傳成績，不會再讓納稅人的錢變成特定媒體人的營養費。

徐巧芯指出，自己日前在直播中爆料，台電又出現了一個限制性招標，給了放言49.3萬，要推廣「電力科普知識」，令她痛批「台電錢太多是不是？」，她表示，稅務超徵的預算只有一半發給民眾，另外一部分政府以特別預算要補貼台電，約莫補貼500億，她質疑，「既然台電還需要政府另外補貼，為什麼還有餘裕給放言將近五十萬？」

徐巧芯提到，如果KPI特別好也就算了，但放言的業配案成效過去就被她發現過非常差，例如先前內政部的臉書2篇業配貼文中，有一篇只有5個人按讚，其中之一是放言創辦人周玉蔻；另一篇有7個按讚、3個分享，且其中一個分享還是業主營建署，甚至當時違法，沒有揭露文章屬於廣告性質。她再舉例，甚至有幾支「船員、遊艇、燈塔政策行銷案」的影片，交通部給了96萬，但在YouTube上的點閱次數卻慘不忍睹，最高634次、最低竟然只有106次點閱，她大嘆，只能寫一個「慘」字。

「為什麼我們國家的預算要浪費在這種無意義的曝光上？」，徐巧芯表示，如果自己未來能進到立法院，一定會緊盯政府的媒體預算以及宣傳成績，不會再讓納稅人的錢變成特定媒體人的營養費。

▲放言YT頻道上的宣傳影片。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）