對比疫情前後差超大！北京景區人山人海　遊客嘆「像夢一場」

記者蔡儀潔／北京報導

2022年疫情封控下的北京冷清蕭條，大排長龍的幾乎都是等待做核酸（PCR）檢測的市民，不過現如今，知名景區再度人山人海，商家直呼「忙不過來！」。什剎海的一名女遊客19日向《東森新媒體ETtoday》感嘆，對比去年「感覺很像夢一場」。

▲2022年疫情封控期間，北京三里屯蕭條景象。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸國務院2022年12月7日發布「關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」（新十條），確定放棄「清零」政策，不再實施強力封控措施，持續了3年的防疫政策出現大轉向。

▲▼北京景點塞滿了旅客。（圖／記者蔡儀潔攝）

「煙火氣回來了」總結出如今大陸各大城市的熱鬧景象，北京作為大陸首都和熱門旅遊城市，街道上人頭攢動，旅遊景點更是被擠得水洩不通。據統計，北京軌道交通全網客運量在時隔409天後，於2月14日恢復至1100萬人次水平。

▲停業許久的黃包車再度出現在北京景區附近。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者19日實地到訪什剎海煙袋斜街、鼓樓等景區，可以看見旅客摩肩接踵，因疫情暫停許久的黃包車再度排滿街頭，車夫熱情拉客，其中一名大爺表示，「悶」了好久，現在能出來接客是幹勁十足。

人潮意味著錢潮，商戶們全力備戰應對康復潮的經濟復甦。一家販賣紀念品的女老闆表示，這個月客流量大幅提升，周末人潮最多，商品銷售量翻倍，最熱門的是「老北京酸奶」，已經「數不清賣出多少了」。

▲2022年疫情期間停業的餐飲店。（圖／記者蔡儀潔攝）

對比起去年的北京城，景象可以說是截然不同。2022年在「動態清零」的防疫總方針下，北京作為首都防疫十分嚴格，例如採取48小時、72小時核酸通行證；「彈窗」人員出行受限等，重挫實體經濟。在南鑼鼓巷、煙袋斜街、三里屯等知名地標，均可見暫停營業或直接關門大吉的商鋪。

▲少數還保留的核酸檢測站。（圖／記者蔡儀潔攝）

在車水馬龍下，嚴格封控的經濟低迷「舊傷」猶在，忙得不可開交的商店旁，還有幾間撐不過蕭條的店面等待出租；在北京鼓樓附近的街道上，仍保留一處核酸檢測站，裡面坐著全副武裝的「大白」，每一位走過的行人無不回頭多看幾眼，甚至有人駐足拍照。

幾名年輕男子走過時，與同伴打趣說「要不要做個核酸...」，接著嘻笑著離開。這與幾個月前還要定時給健康寶「續命」的時光相比，差距甚遠。

▲2022年排隊等待做核酸檢測的市民 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲如今長長的人龍排的是網紅糕點。（圖／記者蔡儀潔攝）

「讓修鞋、配鑰匙回歸百姓生活」，大陸商務部16日曾呼籲，讓「小修小補」商家規範有序回歸百姓生活，讓適老化服務、休閒娛樂等設施更加豐富，使居民生活消費更便利。另一方面，大陸政府多管齊下刺激經濟。

對此，高盛預測，2023年大陸經濟增長趨勢上調至5.4％；摩根大通則從4％調整為4.3％。多個投行龍頭預測數值顯示，苦苦掙扎的大陸經濟後續將有機會出現反彈。