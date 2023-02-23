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劍指中國！　杜魯道：外國干預選舉是非常嚴重的問題

▲▼加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

▲杜魯道呼籲，所有人應正視中、俄等國干預民主國家選舉的問題。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

媒體報導中國試圖影響加拿大2021年的大選後，總理杜魯道（Justin Trudeau）22日表示，外國干預選舉是非常嚴重的議題，加拿大必須對此保持警戒。

路透社報導，美軍4日在大西洋擊落一顆中國間諜氣球後，後續又發現3顆氣球，其中一顆飄進加拿大的「不明飛行物」也被杜魯道下令擊落，這道命令加上媒體報導中國干預大選，讓本就緊繃的中加關係變得更加緊張。

加國媒體《環球郵報》（The Globe and Mail）上周引述機密情報文件，指出中國試圖干預2021年加拿大聯邦選舉，利用外交官和代理人散布假消息，拉抬對中方較有利的自由黨（Liberal Party）的某些候選人，以削弱對北京抱有敵意的保守黨（Conservative）勢力。

報導也指出，中國其實希望自由黨籍的杜魯道能夠連任，讓自由黨成為少數政府，大選結果確實也由杜魯道連任成功。

杜魯道對此表示，外國干預加拿大選舉是「極度嚴重的議題」，可以見到像中國、俄國和其他想鬆動民主體制的國家，都企圖系統性地干預民主國家選舉。

杜魯道呼籲，這些國家散布假消息和誤導人的訊息，雖然目前對加拿大大選的干預企圖「還沒成功」，但所有人都必須感到憂心。面對保守黨的質疑，杜魯道也回應，放大對競選結果的不信任及為此找理由，不是民主社會該走的路。

由於北京當局不是第一次干預他國選舉，杜魯道去年底就曾對中國干預2019年選舉表達「嚴正關切」。

中加關係在2018年轉壞，當時中國通訊設備製造商「華為」副董事長孟晚舟過境加拿大，在機場被加方人員逮捕，隨後北京當局為了報復，則以間諜罪名逮捕2名家國公民，雖然3人最終都獲釋，但兩國關係仍然惡劣。

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