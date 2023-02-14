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美國會備忘錄曝光！　加拿大上空「不明飛行物」疑是金屬氣球

▲▼ 美國4日擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

▲美國4日擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國防部在送交給國會的備忘錄中指出，日前在加拿大領空被擊落的不明飛行物，似乎是一個「小型金屬氣球」而下方還繫有一個有效載荷裝備（payload）。

根據CNN報導，北美上空自2月以來出現至少4顆不明飛行物體，目前已全數被擊落。備忘錄指出，11日於加拿大育空地區被擊落的飛行物體是一個小型金屬氣球，且下方還繫有一個有效載荷裝備；目前加拿大官方與FBI正在合作，準備找回並識別這些碎片。

其餘三個不明飛行物皆在美國上空被擊落，備忘錄指出，其中一個物體先前被形容為一個圓柱體，而它被擊落之前，曾經飛越美國敏感場址附近；另外12日在密西根州休倫湖（Lake Huron）上空被擊落的物體，在撞擊後緩緩沉入湖水中。

▲▼美國海軍公布照片，2023年2月5日，爆裂物處置第二小組（Explosive Ordnance Disposal Group 2）水兵在南卡州默特爾比奇海灘（Myrtle Beach）打撈中國間諜氣球漂浮海面上的殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍爆裂物處置第二小組在南卡州外海打撈中國間諜氣球漂浮海面上的殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

美國國會議員試圖了解，為何總統拜登（Joe Biden）會下令在3天內擊落3個不明物體，國會人員認為，連續擊落像是對中國間諜氣球事件的過度糾正；參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他們將在14日針對此事舉行秘密簡報會。

白宮13日否認拜登近來採取迅速行動的原因是出於政治壓力，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，「這純粹是基於美國人民的最大利益。」美國匿名官員告訴CNN，考量到這些物體被發現時的狀況，政府內部上周末對於飛行員就不明飛行物的描述保持謹慎態度。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人表示：「這些物體並不十分相似，且較中華人民共和國的氣球小許多，在回收碎片之前，我們不會斬釘截鐵地描述它們的特徵，我們正在努力。」

備忘錄中指出，「目前我們沒有關於這個物體更進一步的詳細資料，包括功能、目的或來源等所有資訊。不應該假設過去數天的事件彼此相關。」

▲▼北美上空不明飛行物體。（製表／ETtoday新聞雲）

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