業餘俱樂部氣球鬧失蹤！疑在加國「遭美軍F-22擊落」　造價僅12美元

▲中國「間諜氣球」被擊落後，美國軍方在南卡羅來納海域進行打撈作業。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國自從發現中國間諜氣球侵入領空，並於本月4日派出F-22猛禽戰機將之擊落後，至目前為止短短一周內在4次軍事行動中擊落4個飛行物，其中還在加拿大育空地區擊落高空物體，並由加國軍隊回收物體殘骸。不過如今有消息指出，11日漂浮在加拿大育空的氣球，很可能是某業餘愛好者俱樂部價值僅12美元的氣球。

根據美媒《福斯新聞》、《紐約郵報》，來自美國伊利諾州的氣球業餘愛好者俱樂部「北伊利諾瓶蓋氣球旅」（NIBBB）宣稱，他們的鍍銀派對式微型氣球於2月10日在美國阿拉斯加州西海岸報告了最後一次位置，而預測顯示該物體將於11日漂浮在加拿大育空地區中部，不過同一天卻傳出美軍F-22戰機擊落不明物體的消息。

北伊利諾瓶蓋氣球旅16日在一篇由《航空周刊》（Aviation Week）報導的文章表示，他們失蹤的氣球Pico Balloon K9YO是鍍銀的圓柱形物體，在阿拉斯加州西海岸38910英尺處報告了最後位置，其預測路徑為至11日抵達加拿大育空地區中部上空，懷疑該顆失蹤氣球可能被誤認為神祕物體，在被美軍F-22戰機擊落後，由加拿大軍方帶走。

▲北美上空不明飛行物體一覽表。（製表／ETtoday新聞雲）

報導透露，該俱樂部的氣球Pico Balloon K9YO能夠在123天的時間內環繞地球6次，氣球上裝設小型GPS發射器和天線，研究小組可以透過業餘無線電追蹤，根據氣球類型的不同，其造價通常僅為12至180美元（約新台幣364至5463元）；至於美軍F-22戰機發射響尾蛇飛彈擊落氣球，其每枚飛彈的價格約40萬美元。

報導進一步指出，該小型氣球的形狀、高度、有效載荷與2月10至12日擊落的所有3個不明物體的描述相符。

針對此一消息，北美防空司令部（NORAD）表示，聯邦調查局（FBI）已經與該氣球愛好俱樂部取得聯繫，並期望美國國家安全委員會在辨識這些潛在物體上能夠獲取更多訊息。