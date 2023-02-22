退警殺人案交保20萬檢方抗告成功　二審發還審理理由曝

▲嘉義縣退休偵查佐侯宏典殺人案，嘉義地院裁定20萬元交保，嘉義地檢署不服提抗告成功，台南高分院裁定撤銷交保裁定，發還嘉義地院審理。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

嘉義縣退休偵查佐侯宏典，2022年因土方糾紛涉嫌槍殺張姓男子，嘉義地檢署依殺人罪嫌移審嘉義地院，侯男被延長羈押3次，因羈押期將屆，嘉義地院裁定20萬元交保，嘉義地檢署不服提抗告成功，台南高分院裁定撤銷交保裁定，發還嘉義地院審理。

據了解，54歲侯宏典涉嫌因土方利益糾紛，2022年1月5日相約談判破裂，涉嫌槍殺28歲張姓男子，嘉檢依殺人罪嫌將侯男等人提起公訴，該案移送嘉義地院審理，因延押3次日期將屆，嘉義地院日前裁定20萬元交保，嘉檢不服向台南高分院提出抗告，台南高分院裁定原裁定撤銷，發回嘉義地院審理。

台南高分院指出，被告雖否認犯行，惟依據相關證人之證述，及卷附其他證據所示，已足認被告涉犯非法持有具殺傷力之非制式手槍及子彈罪、殺人罪等罪嫌實屬重大。本案原裁定認被告並無羈押之必要，而得以交保及限制出境、出海、限制住居及至派出所報到等手段代替等等，惟原審前依行車紀錄器錄音對話及同案被告之供述，認有事實足認被告有勾串共犯之虞，另以被告坦承案發後指示他人湮滅車牌並將通訊紀錄刪除，及依行車紀錄器錄音對話，認有事實足認被告有湮滅證據之虞，而羈押被告，並禁止接見、通信。

而後原審又以被告所涉為最輕本刑有期徒刑10年以上之罪，有相當理由足認被告有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，裁定對被告延長羈押3次，並均禁止接見、通信，則於原審之前均以有事實足認被告有勾串共犯、湮滅證據之虞而羈押被告並禁止接見、通信，而後卻僅以同案被告均經原審準備程序訊問完畢，且利害關係相衝，即認被告無勾串共犯之虞，未慮及同案被告尚待交互詰問，且被告於本案居於主導地位，又始終否認犯行，對於本案重要事實及細節均迴避其詞，就此部分是否影響勾串共犯、證人之虞之認定，這並非無可疑。另就被告是否仍有湮滅證據之虞等情事均未置一詞，更與其前所為羈押及延長羈押之裁定理由互相矛盾，原審裁定理由亦有疏漏。

二審法官指出，原審僅稱被告無羈押之必要，即諭知具保，並限制住居、限制出境、出海，及定期向派出所報到，然並未明確說明如何審酌被告之身分、地位、經濟能力，如何發揮防止被告逃亡、被告犯罪所造成法益之侵害為何，如何認定具保停止羈押之金額為新台幣20萬元已足以取代原有羈押處分，以防止被告逃亡。更何況被告於案發後未立即到案，且從住處逃匿無蹤，案發後積極與同案被告、證人等勾串供詞，並交代湮滅車牌等事證之情，甚且被告之前從事員警工作，於事發後，尚有清洗身體、衣物之事實，並交代共犯等不要承認犯罪事實，其所涉更為最輕本刑10年以上有期徒刑之殺人重罪，原裁定卻僅命被告提出20萬元之保證金，以被告之身分、地位、經濟能力及其犯罪所生損害，該擔保金額是否即可確保被告不致棄保潛逃，而已足認被告無羈押之必要，實在有斟酌之餘地。

二審法官為原裁定既相關疑義有待釐清，檢察官抗告指摘原裁定不當為有理由，自應由台南高分院將原裁定撤銷，發回原審法院詳查後，另為適法之處理。本案不得再抗告。