　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

退警殺人案交保20萬檢方抗告成功　二審發還審理理由曝

▲嘉義縣退休偵查佐侯宏典殺人案，嘉義地院裁定20萬元交保，嘉義地檢署不服提抗告成功，台南高分院裁定撤銷交保裁定，發還嘉義地院審理。（圖／記者林悅攝）

▲嘉義縣退休偵查佐侯宏典殺人案，嘉義地院裁定20萬元交保，嘉義地檢署不服提抗告成功，台南高分院裁定撤銷交保裁定，發還嘉義地院審理。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

嘉義縣退休偵查佐侯宏典，2022年因土方糾紛涉嫌槍殺張姓男子，嘉義地檢署依殺人罪嫌移審嘉義地院，侯男被延長羈押3次，因羈押期將屆，嘉義地院裁定20萬元交保，嘉義地檢署不服提抗告成功，台南高分院裁定撤銷交保裁定，發還嘉義地院審理。

據了解，54歲侯宏典涉嫌因土方利益糾紛，2022年1月5日相約談判破裂，涉嫌槍殺28歲張姓男子，嘉檢依殺人罪嫌將侯男等人提起公訴，該案移送嘉義地院審理，因延押3次日期將屆，嘉義地院日前裁定20萬元交保，嘉檢不服向台南高分院提出抗告，台南高分院裁定原裁定撤銷，發回嘉義地院審理。

台南高分院指出，被告雖否認犯行，惟依據相關證人之證述，及卷附其他證據所示，已足認被告涉犯非法持有具殺傷力之非制式手槍及子彈罪、殺人罪等罪嫌實屬重大。本案原裁定認被告並無羈押之必要，而得以交保及限制出境、出海、限制住居及至派出所報到等手段代替等等，惟原審前依行車紀錄器錄音對話及同案被告之供述，認有事實足認被告有勾串共犯之虞，另以被告坦承案發後指示他人湮滅車牌並將通訊紀錄刪除，及依行車紀錄器錄音對話，認有事實足認被告有湮滅證據之虞，而羈押被告，並禁止接見、通信。

而後原審又以被告所涉為最輕本刑有期徒刑10年以上之罪，有相當理由足認被告有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，裁定對被告延長羈押3次，並均禁止接見、通信，則於原審之前均以有事實足認被告有勾串共犯、湮滅證據之虞而羈押被告並禁止接見、通信，而後卻僅以同案被告均經原審準備程序訊問完畢，且利害關係相衝，即認被告無勾串共犯之虞，未慮及同案被告尚待交互詰問，且被告於本案居於主導地位，又始終否認犯行，對於本案重要事實及細節均迴避其詞，就此部分是否影響勾串共犯、證人之虞之認定，這並非無可疑。另就被告是否仍有湮滅證據之虞等情事均未置一詞，更與其前所為羈押及延長羈押之裁定理由互相矛盾，原審裁定理由亦有疏漏。

二審法官指出，原審僅稱被告無羈押之必要，即諭知具保，並限制住居、限制出境、出海，及定期向派出所報到，然並未明確說明如何審酌被告之身分、地位、經濟能力，如何發揮防止被告逃亡、被告犯罪所造成法益之侵害為何，如何認定具保停止羈押之金額為新台幣20萬元已足以取代原有羈押處分，以防止被告逃亡。更何況被告於案發後未立即到案，且從住處逃匿無蹤，案發後積極與同案被告、證人等勾串供詞，並交代湮滅車牌等事證之情，甚且被告之前從事員警工作，於事發後，尚有清洗身體、衣物之事實，並交代共犯等不要承認犯罪事實，其所涉更為最輕本刑10年以上有期徒刑之殺人重罪，原裁定卻僅命被告提出20萬元之保證金，以被告之身分、地位、經濟能力及其犯罪所生損害，該擔保金額是否即可確保被告不致棄保潛逃，而已足認被告無羈押之必要，實在有斟酌之餘地。

二審法官為原裁定既相關疑義有待釐清，檢察官抗告指摘原裁定不當為有理由，自應由台南高分院將原裁定撤銷，發回原審法院詳查後，另為適法之處理。本案不得再抗告。

ET快訊
下面射出「6顏色精液」別拖了！泌尿醫PO圖示警
LINE隱藏版「備份秘招」來了！2圖全看懂
狗仔爆「3字男演員」趁老婆懷孕偷吃　5線索曝光…網挖出身分
台灣第一宗國民法官命案要開庭！業務闖同行家吵架　持刀將人捅死
俄烏戰爭將滿周年　「數字呈現」慘重代價
護國神金隕落！存股達人「1原因」出清200多張玉山金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世展會籃海計畫3年　南投霧社鷹、衝鋒槍、夢幻隊以球會友

工藝中心與水保局齊推工藝社區　展出10年12個特色社區成果

退警殺人案交保20萬檢方抗告成功　二審發還審理理由曝

新北市圖揭密特色建築設計　一窺臺灣戰後手繪施工圖奧秘

台南校園營養師大秀舞技！　熱跳「我的餐盤」創意舞

守護精障朋友讓消防更有溫度　南消四大隊辦養護所防災自主搶救演練

鳥嘴潭工程改變在地生態　烏溪生態工作隊3年踏查成果展

竹山工業區汙水下水道月初簽約動工　廠商作業和地方環境解大患

桃園將導入智慧科技紓解交通　張善政：盼透過大數據改善塞車

南科屏東園區　環評大會過關

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

佐藤健嗑「台灣雞排」一吃就愛上！　求籤被神明兇...急喊：狗咩拿賽XD

趁男友睡著幫畫「假眼」　他起床被讚深邃爽翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

世展會籃海計畫3年　南投霧社鷹、衝鋒槍、夢幻隊以球會友

工藝中心與水保局齊推工藝社區　展出10年12個特色社區成果

退警殺人案交保20萬檢方抗告成功　二審發還審理理由曝

新北市圖揭密特色建築設計　一窺臺灣戰後手繪施工圖奧秘

台南校園營養師大秀舞技！　熱跳「我的餐盤」創意舞

守護精障朋友讓消防更有溫度　南消四大隊辦養護所防災自主搶救演練

鳥嘴潭工程改變在地生態　烏溪生態工作隊3年踏查成果展

竹山工業區汙水下水道月初簽約動工　廠商作業和地方環境解大患

桃園將導入智慧科技紓解交通　張善政：盼透過大數據改善塞車

南科屏東園區　環評大會過關

博恩登小巨蛋表演！　限量票「一張10萬元」網嗨炸：不可能欸

美國專家分析：台馬海纜中斷　中國演練「切斷本島通訊」

手機就是第二張健保卡　郭綜合全面啟用虛擬健保卡

球芽基金請客吃火鍋　女壘小朋友好幸福

揭開好膚質秘密！2023「口碑隔離霜」盤點，肌膚自帶光

皮膚白嫩恐是不健康警訊！醫用「1張照片」曝對比：可能患有1疾病

日月光女性永續創新人才培育競賽　千萬獎金得主頒獎揭曉

LINE隱藏版「備份秘招」來了！雙重保留聊天記錄　2圖全看懂

世展會籃海計畫3年　南投霧社鷹、衝鋒槍、夢幻隊以球會友

狗仔爆「3字男演員」趁老婆懷孕偷吃！　5線索曝光…網友挖出身分

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

地方熱門新聞

基隆人嘆「回家好難」　謝國樑將赴南港搭9026

就職不到1個月病逝！高雄又有里長要補選

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

郡大林道3／20起全線封閉3個月進行施工改善

年收千萬老闆欠112萬被拘提　家人捧現金救人

慈濟應土國強震中部聯合祈福募款

台灣大道文心路口開罰500件違規　

市民等嘸9026　謝國樑與民眾搭公車

南科屏東園區　環評大會過關

黃偉哲表揚鳳凰獎楷模、志工菁英8人

導入智慧科技紓解交通壅塞　透過大數據改善塞車問題

南消四大隊辦養護所防災自主搶救演練

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海

退警殺人案交保20萬檢方抗告成功發還審理

更多熱門

相關新聞

即／國泰洋酒董座羈押36天　1億交保被扶出看守所

即／國泰洋酒董座羈押36天　1億交保被扶出看守所

台中地檢署1月獲報國泰洋酒負責人劉姓男子，因涉嫌台中多間酒店逃漏稅19億，被檢方聲押獲准，今（16）日上午， 劉男妻子與律師匯款1億元交保金，劉男因此被法院准予停止羈押，前後被押在看守所36天。劉男稍早在妻子跟律師陪同下離開台中看守所，他面容憔悴，右手還搭在妻子肩上，面對記者詢問「身體還好嗎？」劉僅說謝謝，隨即坐上車子離開。

銀行剛開門！國泰洋酒董座妻秒匯1億元辦交保

銀行剛開門！國泰洋酒董座妻秒匯1億元辦交保

即／1億元早就準備好！國泰洋酒董座一早交保

即／1億元早就準備好！國泰洋酒董座一早交保

即／中部最大洋酒商董座逃漏稅19億　檢聲請1億交保

即／中部最大洋酒商董座逃漏稅19億　檢聲請1億交保

台南市正副議長賄選案加重交保

台南市正副議長賄選案加重交保

關鍵字：

退警殺人案交保抗告

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

曹佑寧霸氣認愛王淨！

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

即／聯結車翻覆！台2線淪「海景第一排停車場」

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面