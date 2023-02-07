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快訊／台南市正副議長賄選案　邱莉莉150萬、林志展120萬加重交保

▲台南地檢署6日再度傳訊台南市正、副議長邱莉莉、林志展到案說明，以釐清相關案情。（圖／記者林悅攝）

▲台南地檢署再度傳訊台南市正、副議長邱莉莉、林志展到案說明，以釐清相關案情，7日凌晨檢察官裁定加重交保。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署辦台南市正副議長賄選案，6日再度傳喚民進黨台南市議長邱莉莉、副議長林志展2人應訊，經過台南市調處初訊後，晚上移由檢察官複訊，7日凌晨0時50分左右，檢察官諭令邱莉莉150萬元、林志展120萬元加重交保。

2023年1月初檢調專案小組搜索傳訊民進黨台南市議長邱莉莉、副議長林志展，與李文俊、張世賢、李鎮國等3名跑票的國民黨議員、無黨市議員黃麗招等共6名議員，邱莉莉與林志展各獲50萬與20萬元交保；6日上午檢調再傳訊邱、林兩人，先由台南市調處進行初訊，到晚上移由檢察官複訊。

台南地檢署表示，檢調單位6日發出傳票傳喚邱莉莉、林志展兩人，邱、林2人均已到案，由台南市調處接受訊問，檢調人員需進一步釐清釐清正副議長賄選案的案情事實。案經檢察官複訊後，於7日凌晨0時50分左右，檢察官諭令邱莉莉150萬元、林志展120萬元加重交保。顯示2人犯罪嫌疑加重。據了解，本案至目前已羈押民進黨中執委郭再欽及黃怡萍、林士傑、楊士強、議員黃麗招、李文俊共6人；另外，除邱、林2人外，尚有議員張世賢10萬元交保、議員李鎮國15萬元交保、李鎮國之妻高梅仙10萬元交保。

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台南正副議長賄選邱莉莉林志展交保

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