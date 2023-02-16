銀行開門不到90分鐘！國泰洋酒董座妻秒匯1億元　直奔法院辦交保

記者白珈陽、許權毅、陳韻如／台中報導

台中地檢署1月獲報國泰洋酒負責人劉姓男子，涉嫌和台中多間酒店逃漏稅，7年來高達19億，被檢方羈押。不過，劉男因認罪，台中地檢15日向地院聲請停止羈押，但須繳交1億元交保金，並且將犯罪所得8000萬元繳交。台中地院今(16)日裁定，由於劉男早已籌得1億元交保金，而上午9時銀行才剛營業，劉男妻子與律師不到90分鐘就已完成匯款程序，並到法院辦理交保手續，法院也因此准予停止羈押。

▲國泰洋酒劉姓董座妻子一早就完成匯款，並與律師直奔法院辦理交保手續。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，劉與委任律師羅閎逸跟檢方達成協議，以1億元交保，檢方15日上午向法院提出聲請，劉的家屬得到消息便著手籌備交保金。

中部最大洋菸酒經銷商「國泰洋酒」1月遭台中地檢署以涉嫌逃漏稅大規模搜索，劉姓董事長遭收押禁見，檢方從當月10日起就利用白天，分批搜索台中上百家酒店，包括金錢豹、海派集團等旗下酒店，無一倖免，業者不禁喊冤，跟國泰買了20多年的酒，逃漏稅早不辦晚不辦，選在過年前出手，擔心會影響生意，也讓酒店業者陷入一片風聲鶴唳。

國泰洋酒也在日前發出聲明表示，針對媒體報導本公司涉嫌幫助多家酒店逃漏稅捐等事件，本公司坦承錯誤，引以為戒，今後必定勇於面對、改正，且本案已進入司法程序，本公司必全面配合檢調偵查，完全尊重司法，也在此鄭重向社會大眾致歉。