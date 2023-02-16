即／憔悴畫面曝！國泰洋酒董座羈押36天　1億交保被扶出看守所

記者許權毅、翁子皓／台中報導

台中地檢署1月獲報國泰洋酒負責人劉姓男子，因涉嫌台中多間酒店逃漏稅19億，被檢方聲押獲准，今（16）日上午， 劉男妻子與律師匯款1億元交保金，劉男因此被法院准予停止羈押，前後被押在看守所36天。劉男稍早在妻子跟律師陪同下離開台中看守所，他面容憔悴，右手還搭在妻子肩上，面對記者詢問「身體還好嗎？」劉僅說謝謝，隨即坐上車子離開。

中部最大洋菸酒經銷商「國泰洋酒」1月遭台中地檢署以涉嫌逃漏稅大規模搜索，劉姓董事長遭收押禁見，檢方從當月10日起就利用白天，分批搜索台中上百家酒店，包括金錢豹、海派集團等旗下酒店，無一倖免，業者不禁喊冤，跟國泰買了20多年的酒，逃漏稅早不辦晚不辦，選在過年前出手，擔心會影響生意，也讓酒店業者陷入一片風聲鶴唳。

由於劉男認罪，台中地檢15日向地院聲請停止羈押，須繳交1億元交保金，並且將犯罪所得8000萬元繳交。

台中地院今日裁定，由於劉男早已籌得1億元交保金，而上午9時銀行才剛營業，劉男妻子與律師不到90分鐘就已完成匯款程序，並到法院辦理交保手續，法院也因此准予停止羈押。

劉男從1月12日被羈押，到今天離開看守所為止，總共被羈押36天之多，稍早，他在妻子與律師的攙扶下離開台中看守所，只見他面容憔悴，右手還搭在妻子肩上，被記者問及「身體還好嗎？」，他低調表示「謝謝」，隨即搭車離去。

▲國泰洋酒劉姓董座。（圖／記者許權毅攝）

國泰洋酒也在日前發出聲明表示，針對媒體報導本公司涉嫌幫助多家酒店逃漏稅捐等事件，本公司坦承錯誤，引以為戒，今後必定勇於面對、改正，且本案已進入司法程序，本公司必全面配合檢調偵查，完全尊重司法，也在此鄭重向社會大眾致歉。