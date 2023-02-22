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社會 社會焦點 保障人權

「兒子當選就招待玩一天」　老人會女副會長涉賄下場慘

▲▼ 彰化地院 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地院 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大村鄉大橋村老人會賴姓女副會長 (76歲)，為求兒子能當選村長，去年9月底在一場廟會活動場合中對在場老人會幹部允諾，一旦當選，就要招待他們去玩一天，被依涉嫌違反選罷免法，以1萬元交保，彰化地院審結，賴鄭彩琴犯公職人員選舉罷免法行求不正利益罪，處1年8月有期徒刑，緩刑5年。褫奪公權2年，這也是地院針對2022九合一大選賄選案首件判決。

檢方調查，該名賴姓村長候選人母親賴鄭婦人，自2019年起擔任老人會副會長，兒子為老人會幹部，於今年9月8日上午於慶安宮地下室，藉著召開老人會幹部會議，上台致詞，當場向幹部表示「請大家支持我兒子，如果當選，就出資招待出去玩一天」，花1-2萬元的不正當利益，為兒子賄選。

該案由檢察官陳顗安指揮法務部調查局彰化縣調查站、員林警分局、彰化縣專勤隊蒐集證據偵辦，由於老人會舉辦2天1夜旅遊，會員必須出資2500元，並非免費招待，通知近20名村民到案說明，鄭賴婦人坦承涉嫌賄選，檢方依涉嫌違反公職人員選舉罷免法提起公訴，選舉結果出爐，賴男也落選。

法官審酌賴婦敗壞選風，危害選舉公正及社會風氣，因行求不正利益的對象僅有數人，基於親情因素協助兒子，並非為了牟利，兼衡被告曾以賣菜為生撫養大兒子所遺留子女等一切情況，量處1年8月有期徒刑，褫奪公權2年，依刑法第74條第1項第1款規定宣告緩刑5年，以啟自新。

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