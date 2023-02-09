6度偷台電電纜線！毒蟲求交保：有妻小要養　法官打臉續押　

▲彰化黃姓慣竊偷台電電纜線被逮。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港1名有毒品前科的黃姓竊嫌，去年在鹿港鎮、秀水鄉等地區，犯下6起偷竊台電百餘公斤電纜線，被地院依竊盜、廢棄物清理法、毒品危害防制條例等罪裁定羈押禁見，審結應執行有期徒刑2年8月，日前他稱向院方提出「有妻小需要撫養」希望具保停押，法官認為他反覆犯罪，還有竊盜案件仍在調查 ，駁回聲請。

判決書內容指出，黃男分別於去(2022)年9/2、10/2、10/ 12、10/24、11/16及11/20日，利用深夜或凌晨四下無人時，在鹿港及秀水等地，持破壞剪剪斷台電纜線後，竊走超過百公斤近530公尺，拿到住處附近的墳墓，用美工刀削去電纜線塑膠外皮燒毀，抽取裸銅販賣。

▲警方在竊嫌家中搜出毒品及吸食器。（圖／ETtoday資料照）

警方據報後立即調閱監視器，於12月20日循線將人逮捕，在黃男家中查扣行竊時使用的手電筒、塑膠水泥袋等相關證物；另還在竊嫌房間內查扣安非他命毒品1包，黃男見無法辯駁始坦承竊取犯行，並表示家中有小孩要撫養，又因發生車禍腳部受傷，沒有工作，缺錢花用，才會著手行竊。

2月3日彰化地院一審宣判認為，黃男有多次竊盜及施用毒品前科，2021年保護管束期未經撤銷又犯下偷竊台電電纜線，對刑法的反應力薄弱，依刑法第47條第1項規定，各加重其刑，共應執行有期徒刑2年8月。

黃男日前「因家中有妻小需撫養」聲請具保停止羈押，法官認為，黃男於短短2個月內，就犯下6次加重竊盜犯行，仍有其餘案件尚在偵查中，有「反覆實行加重竊盜犯罪」，雖然已經宣判，為使後續訴訟程序得以順利進行，仍有羈押的必要，因此駁回聲請。