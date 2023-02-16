偷刻爸媽印章簽本票　亂搞老婆網路代購...彰化男下場曝

▲彰化黃男利用妻子懷孕期間亂搞她的網路代購。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名黃姓男子，曾因揮霍家產遭父母逐出戶，未料又欠下數千萬賭債，偷刻父母印章簽200萬本票，還將媽媽攤位出租收取租金、甚至利用妻子懷孕期間，將所經營的網路名牌代購搞得烏煙瘴氣，不僅向消費者佯稱「儲值成VIP便可享折扣」，有53人匯款，金額高達400萬元，彰化地院審結， 依偽照有價證券罪、詐欺取財罪，分別處3年6月、6月有期徒刑。

判決書內容指出，黃男應積欠數千萬賭債，於2019年8月向王男借錢，偽造父母印章簽名當連帶保證人簽本票，得手200萬元；又在臉書社群得知蔡女有意承租媽媽的騎樓攤位，未經同意，向蔡女收取12萬元租金及押金1萬8千成交，元，被黃母發現，蔡才知受騙上當。

黃男與謝女婚後，共同經營網路名牌代購，2018年4月至6月謝女因懷第二胎，將代購交給黃男，黃男當時因積欠債務急需用錢，向消費者佯稱，「儲值成VIP便可享折扣優惠」，匯款高達400萬元，金額從8萬到數千元都有，受害者有53人。

黃男收到錢後，自知無法出貨，又將款項挪為他用，又未處理訂購糾紛，逃匿避不見面；謝女得知後，最後全退回客戶款項，也在去年與黃男離婚。

法官審酌，黃男案發後與妻子離婚，又與女友生養1人，雖然現在從事貿易，但矢口否認無詐欺事實，案發後迄今未賠償被害人，足認有缺乏承擔，很難認出他有在反省，因此依依偽照有價證券罪、詐欺取財罪，分別處3年6月、6月有期徒刑，得易科罰金有期徒刑部分應執行2年10月、未扣案的833,116元沒收。