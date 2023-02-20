女騎士香奈兒包掛踏板秒被搶　雙胞胎兄弟出獄再犯下場慘了

▲雙胞胎毒蟲白天行搶被警方逮捕。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中一對有搶劫、竊盜及毒品等前科的楊姓雙胞胎兄弟，因缺錢買毒品，騎楊母的機車雙載到彰化，見女騎士將包包掛在腳踏板上，隨機行搶，取走3千元現金，拿去買毒跟飲料，被彰化警分局逮捕送辦，今天檢方偵查終結，依搶奪罪嫌起訴，並請法官加重其刑。

▲女騎士包包放腳踏板，台中毒蟲雙胞胎缺錢3秒鐘搶走。（圖／翻攝彰化爆料網）

回顧案情，案發在2月3日上午11點30分，楊姓兄弟見陳女包包掛在機車踏板上的勾勾上，一路尾隨到彰化市中興路與光華街口，等待停等紅綠燈時，伺機奪包後揚長而去，整個過程只有3秒鐘，陳女緊追在後並報卦山派出所處理。

2小時之後，警方在台中市高鐵路與環河路4段將2兄弟逮捕，找到女騎士的3萬5千元香奈兒錢包、3萬5千元蘋果手機、金融卡、身分證、信用卡等物，並查扣一小包毒品和吸食器具等物，但現金3,007元，花掉2,951元，用去買毒跟飲料，僅剩56元。

檢方調查，楊姓雙胞胎兄弟，曾因犯下搶劫、竊盜及毒品等案，台中高分院裁定應執行有期徒刑7年11月確定，於2017年4月10日假釋出獄，再因毒品案又被判1年5月、又因搶奪、偽造文書及毒品等案 再被判刑2年10月，5年內又再犯下奪包買毒案，依刑法第147條第1項規定，請法官加重其刑。

▲▼雙胞胎毒蟲白天行搶被警方逮捕。（資料圖／警方提供）