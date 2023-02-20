　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女騎士香奈兒包掛踏板秒被搶　雙胞胎兄弟出獄再犯下場慘了

▲雙胞胎毒蟲白天行搶。（資料圖／警方提供 彰化踢爆網提供）

▲雙胞胎毒蟲白天行搶被警方逮捕。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中一對有搶劫、竊盜及毒品等前科的楊姓雙胞胎兄弟，因缺錢買毒品，騎楊母的機車雙載到彰化，見女騎士將包包掛在腳踏板上，隨機行搶，取走3千元現金，拿去買毒跟飲料，被彰化警分局逮捕送辦，今天檢方偵查終結，依搶奪罪嫌起訴，並請法官加重其刑。

▲雙胞胎毒蟲白天行搶。（資料圖／警方提供 彰化踢爆網提供）

▲女騎士包包放腳踏板，台中毒蟲雙胞胎缺錢3秒鐘搶走。（圖／翻攝彰化爆料網）

回顧案情，案發在2月3日上午11點30分，楊姓兄弟見陳女包包掛在機車踏板上的勾勾上，一路尾隨到彰化市中興路與光華街口，等待停等紅綠燈時，伺機奪包後揚長而去，整個過程只有3秒鐘，陳女緊追在後並報卦山派出所處理。

2小時之後，警方在台中市高鐵路與環河路4段將2兄弟逮捕，找到女騎士的3萬5千元香奈兒錢包、3萬5千元蘋果手機、金融卡、身分證、信用卡等物，並查扣一小包毒品和吸食器具等物，但現金3,007元，花掉2,951元，用去買毒跟飲料，僅剩56元。

檢方調查，楊姓雙胞胎兄弟，曾因犯下搶劫、竊盜及毒品等案，台中高分院裁定應執行有期徒刑7年11月確定，於2017年4月10日假釋出獄，再因毒品案又被判1年5月、又因搶奪、偽造文書及毒品等案 再被判刑2年10月，5年內又再犯下奪包買毒案，依刑法第147條第1項規定，請法官加重其刑。

▲雙胞胎毒蟲白天行搶。（資料圖／警方提供 彰化踢爆網提供）

▲▼雙胞胎毒蟲白天行搶被警方逮捕。（資料圖／警方提供）

▲雙胞胎毒蟲白天行搶。（資料圖／警方提供 彰化踢爆網提供）

ET快訊
馬3狂飆畫面曝！　「成功甩警」卻自撞雙亡
土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成
Toyz開直播「激戰兇版李毓芬」！　大尺度調教畫面曝光
LIVE／T1史上最大鬥毆衝突揭密　隋棠前住戶曝光！竟是蔡依
現場慘況曝！國三7車連環撞「2傷1命危」　駕駛嚇壞：後面都沒
T1鬥毆衝突「前23秒」就埋導火線！　球迷點名1人：輸不起
威力彩頭獎飆7億！2生肖財運旺　掌握黃金時段出手
多次打裁判、球員！　台啤助教黑歷史曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／金門莒光路鬧區住宅起火！濃煙竄天　攤商收拾貨物急逃命

警匪追逐畫面曝！馬3拒檢高速狂飆　成功甩警卻自撞橋墩雙亡

高雄女獨攀尾寮山迷路　急call老公求救！警消1小時找到人

偷不偷好掙扎！她見多肉植物好可愛　內心小劇場噴發…還是下手了

用千萬遊艇運毒！搜出800公斤K他命　選前之夜拚入境4嫌收押

現場慘況曝！國三7車連環撞「2傷1命危」　駕駛嚇壞：後面都沒剎車

桃檢偵破歷年陸上最大宗毒品運輸案　1.5噸毒品下月銷毀

女騎士香奈兒包掛踏板秒被搶　雙胞胎兄弟出獄再犯下場慘了

雲林通緝犯現身鬧區遭圍捕　友人拉扯員警被噴辣椒水壓制

玩笑開大了！3男凌晨偷友車牌還錄影傳IG　「加重竊盜」恐坐牢

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

快訊／金門莒光路鬧區住宅起火！濃煙竄天　攤商收拾貨物急逃命

警匪追逐畫面曝！馬3拒檢高速狂飆　成功甩警卻自撞橋墩雙亡

高雄女獨攀尾寮山迷路　急call老公求救！警消1小時找到人

偷不偷好掙扎！她見多肉植物好可愛　內心小劇場噴發…還是下手了

用千萬遊艇運毒！搜出800公斤K他命　選前之夜拚入境4嫌收押

現場慘況曝！國三7車連環撞「2傷1命危」　駕駛嚇壞：後面都沒剎車

桃檢偵破歷年陸上最大宗毒品運輸案　1.5噸毒品下月銷毀

女騎士香奈兒包掛踏板秒被搶　雙胞胎兄弟出獄再犯下場慘了

雲林通緝犯現身鬧區遭圍捕　友人拉扯員警被噴辣椒水壓制

玩笑開大了！3男凌晨偷友車牌還錄影傳IG　「加重竊盜」恐坐牢

快訊／金門莒光路鬧區住宅起火！濃煙竄天　攤商收拾貨物急逃命

遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已經再婚

通膨警報投資布局　法人建議TIPS基金撐保護傘

等了4年！北市動物園「再迎小爪水獺四胞胎」　神隊友超給力

他出手打臉宋逸民！「每月提醒教友交錢」PPT曝光　陳維齡還講到哭了

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

續辦雙城論壇？蔣萬安指示林奕華負責　認同兩市交流「有不錯貢獻」

杭州亞運挑戰選手選拔賽報名啟動！「LOL、傳說對決」代表隊安排方式公開

主播前夫「億級條通店面」不保　入手價打7折法拍

AI新時代》中文服務待改善　台灣須自主開發ChatGPT

社會熱門新聞

即／國三北上香山段7車連環撞！2人受困　全線封閉中

知名球員、藝人遭側錄大量私密片　「漁夫」流出

二寶媽偷吃國小主任！傳Line喊：用力頂撞我

高雄工人被吊車壓死　5秒奪命畫面曝光

男騙酒店妹「背後有嬰靈」　摩鐵雙修性侵

側錄超過10名球員私密片　「最變態漁夫」竟是他

妻帶孩子出軌小王　夫見照片崩潰

快訊／國1「2車追撞」　紫爆回堵5公里

高雄男逛街撿到0.5克拉鑽石　在地人傻眼了

馬3撞頭城大橋橋墩　駕駛乘客雙亡

即／高雄轎車詭衝邊坡1死2傷　車上噴出開山刀

醉男準備騎車遇警察　引擎未發動判無罪

獨／散佈陸軍團情侶「啪啪私密片」多人到案

越紅名人越好騙　「漁夫」誘鮮肉脫褲手法曝光

更多熱門

相關新聞

男見警車突剎停　警瞄駕駛座驚見毒品

男見警車突剎停　警瞄駕駛座驚見毒品

新北市金山警分局日前深夜於台二線巡邏時，發現一輛轎車形跡可疑，見巡邏警車在後，突然緊急剎停，警方上前攔停盤查，見男子眼神閃爍，且說話吞吞吐吐，在駕駛座發現「一坨」白色粉末，當場查獲1包毛重9.63公克的安非他命，男子稱毒品是自己吸食，全案警詢後依違反《毒品危害防制條例》送辦。

桃市府「聯合擴大性臨檢專案」　展現除暴掃毒決心

桃市府「聯合擴大性臨檢專案」　展現除暴掃毒決心

男毒駕百萬休旅車輾斃女騎士　下場曝

男毒駕百萬休旅車輾斃女騎士　下場曝

即／BMW拒檢撞傷女警　台東警鳴槍逮2嫌

即／BMW拒檢撞傷女警　台東警鳴槍逮2嫌

帳戶涉毒遭凍結！嬤領180萬金要買黃金

帳戶涉毒遭凍結！嬤領180萬金要買黃金

關鍵字：

彰化地檢彰化分局毒品搶奪

讀者迴響

熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

衝突當下卻沒衝　哈孝遠：我痛風

即／國三北上香山段7車連環撞！2人受困　全線封閉中

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

T1鬥毆　蔣淯安：我不是會傷人的球員

T1爆大衝突　英熊、雲豹11人奪權出場

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

更多

最夯影音

更多
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面