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社會 社會焦點 保障人權

衰！彰化前村長拿2千元買票涉賄被起訴　恐害3人當選無效

▲左起彰化縣議員蕭妤亘、二水鄉代陳昭麟及二水鄉長蘇界欽。（合成圖／翻攝自臉書）

▲左起彰化縣議員蕭妤亘、二水鄉代陳昭麟及二水鄉長蘇界欽。（合成圖／翻攝自臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

去年九合一大選，彰化地檢接獲涉賄選案有300餘件、高達45位民代涉賄，並對第6選區(田中、社頭及二水)新科議員蕭妤亘、二水鄉長蘇界欽及鄉代陳昭麟提出當選無效之訴，檢方查出是1名張姓前村長，為使蕭等3人能順利當選，選前1天以2千元向鄰居買票被檢舉，今天偵查終結，依違反選舉罷免法提起公訴。

起訴書指出，張姓前村長，與蘇界欽及陳昭麟有私交，也陪同四處拜票，去年2022年九合一大選前1天，11月25日傍晚走到鄰居老婦人住處，見她一人在家，拿出2千元要求她將其中1千元交給孫子，並約定要圈選蕭妤亘、蘇界欽及陳昭麟等3人，未料他買票行蹤露餡，被檢警掌握。

張男於29日被約談，在警詢及偵查時供稱，是因為婦人手受傷，說要敷藥沒錢，才會借給她2千元，矢口否認有賄選買票，但檢方查出婦人當時還有現金6千餘元、存款20多萬元，而婦人也向檢警證實是張男給錢買票，並告訴孫子，村長有拿了1千元，是要投票給蘇等3人，事後婦人也將2千元主動交給警方。

全案經彰化縣調查站移送偵辦，檢方在張姓前村長手機內查到相關對話及通話內容，得知張與蘇及陳的交情匪淺，因涉嫌買票賄選，今被依違反選舉罷免法提起公訴，而婦人孫子則獲不起訴處分。蕭等人衰被捲涉賄，紛紛喊冤表示，至今「沒被約談也沒買票賄選」，希望檢方調查清楚，還給他們清白。

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