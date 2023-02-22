葉元之揭調整蛋價要農委會點頭　砲轟陳吉仲卸責：說謊！

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揭調整蛋價要農委會點頭　葉元之轟陳吉仲說謊卸責：破壞市場機制

▲▼ 葉元之轟陳吉仲無恥 。（圖／葉元之提供）

▲葉元之轟陳吉仲無恥。（圖／葉元之提供）

記者崔至雲／新北報導

蛋價上漲全台再掀搶蛋潮，農委會主委陳吉仲表示，過去蛋價的制定機制是透過台北蛋商公會發布，現在則由養雞協會蛋價機制委員會決定，農委會的責任是提供蛋的產銷資訊，讓蛋價可以依照市場機制運作。對此，新北市議員葉元之砲轟，農委會破壞市場機制，市場失靈，造成既缺蛋，蛋價也長期居高不下，永遠無法量增價跌。「所以陳吉仲，無能就算了，最起碼做到不要說謊好嗎？無恥！」。

受禽流感、寒流影響，雞蛋從13日起每台斤調漲2元，產地價與批發價分別達到每台斤42.5元、每台斤52元，飆至歷史高點，導致搶蛋潮再現。而陳吉仲說，過去蛋價的制定機制是透過台北蛋商公會發布，現在改由養雞協會蛋價機制委員會決定，而農委會的責任就是提供雞蛋的產銷資訊，讓蛋價可以依照市場機制運作。

此話遭葉元之砲轟，直指根據蛋商爆料，現在這兩個團體都沒辦法去調整蛋價，都要農委會點頭，去年農委會要求蛋價凍漲一整年，去年九合一選舉前，還要求蛋商為了民進黨選情，配合降價1斤2元，營造農委會好棒棒的政績。

葉元之指出，選完後，蛋商希望反映成本，上漲3元，農委會要求只能上漲2元，否則就會創下蛋價的歷史新高。「如果利潤大幅下降，誰有意願增加投資，擴充生產能量，做心酸的嗎？」

葉元之批，就是因為農委會破壞市場機制，市場失靈，造成既缺蛋，蛋價也長期居高不下，永遠無法量增價跌。「所以陳吉仲，無能就算了，最起碼做到不要說謊好嗎？無恥！」。 

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關鍵字：

蛋價葉元之陳吉仲

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