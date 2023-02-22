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批陳吉仲保證不缺蛋一再跳票　國民黨團：孩童何時能吃到一顆全蛋

▲國民黨團召開「吉仲再會大內宣 也生不出學童營養午餐的一顆全蛋」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團22日記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

全台再現「蛋荒」，國民黨立法院黨團22日痛批農委會主委陳吉仲，從去年一再保證不缺蛋，卻一再跳票，對國內缺蛋的問題，完全拿不出辦法。國民黨團質問號稱溫暖堅韌的陳內閣，何時可以解決缺蛋問題？何時才能讓孩童營養午餐吃得到一顆全蛋？

總召曾銘宗表示，每一次質詢陳吉仲會不會缺蛋，陳都拍胸脯保證不缺蛋，已經多到記不清楚跳票多少次。2022年1月，陳吉仲保證若缺蛋可以到農委會買雞蛋，結果跳票；3月陳吉仲又說，保證3月底前不缺蛋，結果到了4月中還是缺蛋，承諾保證又再一次跳票。到了2023年1月，陳吉仲又保證今年不缺蛋，結果到現在還是買不到雞蛋，保證又再跳票。

曾銘宗指出，國民黨團要替2300萬國人提出要求，號稱溫暖堅韌的陳內閣，成長中的小朋友、未來的主人翁，每天吃一顆蛋，有這麼困難嗎？缺蛋已經好幾年了，請問行政院長陳建仁什麼時候解決缺蛋問題？小朋友何時每天可以吃到一顆全蛋？

來自台灣蛋雞最大產區彰化縣的書記長謝衣鳯指出，根據前農委會主委黃金城預估，要到2024年雞蛋供應才能回穩，產地蛋農面對飼料、原物料大漲，養蛋雞成本增加，蛋價卻凍漲，中盤蛋商為了搶蛋，提高了價格，蛋農收益卻銳減，蛋雞數量跟著減少。

謝衣鳳質疑，農委會今年才大量進口30萬隻蛋雞，要到2024、2025年才能實際反映到產蛋良率上，根本就緩不濟急，為何不在去年就解決蛋雞不足的問題？為何不在台灣培育自己的種雞來源？陳吉仲不是說好要提升農業生產技術和設備，為何遲遲沒有解決？

謝衣鳯認為，行政院物價穩定小組的召集人是行政院副院長，幕僚單位是國發會，缺蛋問題長期以來都沒有獲得解決，行政院應該成立「缺蛋小組」來因應。

▲▼國民黨團召開「吉仲再會大內宣 也生不出學童營養午餐的一顆全蛋」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

立委費鴻泰指出，陳吉仲上任農委會主委後，蛋雞產地價格分別在2018年每台斤20.5元、2019年35.64元、2020年25.5元，2022年34.5元，2023年為40.5元，中盤商的批發價格為52元；而相較於去年雞蛋價格漲100%，這就是陳吉仲的政績。

費鴻泰向總統蔡英文喊話，陳吉仲5年來的表現，讓孩子、大人都吃不到蛋，是不是該換一個人？難道台灣農業非要陳吉仲嗎？

國民黨團副書記長鄭正鈐則指，2020年4月8日農委會成立了「雞蛋國家隊」，3年過去，缺蛋問題到現在依然沒有解決。對於陳吉仲昨臉書發文，說現在台灣每天產蛋11萬3000箱（每箱200顆），跟需求最高的12萬箱，只差7千箱，鄭正鈐質疑，若只差7千箱，怎會導致全國都缺蛋？追根究柢就是產銷失衡，所謂的「雞蛋國家隊」到底在做什麼？

國民黨團副書記長洪孟楷表示，請問陳建仁內閣，說好的超前部署呢？綠營側翼網軍和綠委還帶風向，稱根本不缺蛋，只是北部缺蛋而已，如果真是這樣，這不就是農委會蛋量供應調配出現問題了，不是嗎？2022年代表字是「漲」，不要到了2023年尾，代表字仍是「漲」字，這只能代表民進黨政府確實無能。

▲▼國民黨團召開「吉仲再會大內宣 也生不出學童營養午餐的一顆全蛋」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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