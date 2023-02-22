藍轟陳吉仲不解蛋荒只顧輔選　蔡培慧競辦：南下為解決農業用水

▲農委會主委陳吉仲（右）日前應蔡培慧邀請赴南投，與青農進行座談。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選倒數9天，國民黨今砲轟農委會主委陳吉仲不但無法處理全國蛋荒和蛋價高漲問題，從去年地方大選至今還頻頻南下為其學生、民進黨候選人蔡培慧輔選，辦座談會對農民亂開支票，心中只有選情卻無民情，呼籲選民在3月4日票投國民黨林明溱、讓蔡培慧「滾蛋」；蔡競辦則反擊表示，屢邀陳吉仲南下是為解決農民問題和用水，而林明溱只會潑髒水。

蔡培慧競選辦公室指出，南投是農業縣，邀請陳吉仲到各鄉鎮舉辦農業座談會，與農民面對面交流探討實際上的問題，立刻回應、立刻交辦，農友也都非常肯定這樣的座談，因而陸續增加座談會。

蔡競辦表示，如果林明溱有認真了解農民需求，應該會看到諸如名間旱灌區長期缺水，而蔡培慧近幾年來就實際爭取好幾個旱灌區灌溉設施工程、解決農業缺水問題，為南投好好做事、讓鄉親過好生活都是她最關心的事，林明溱卻是為了選舉每天潑蔡培慧髒水，更惡劣的是罔顧農民生計。

此外，林明溱今天指出對岸已不買台灣茶葉、滯銷幾萬公斤，農民損失慘重，陳吉仲也只敷衍表示會補助茶農、鼓勵國人多喝茶，卻不見實際的政策和銷售管道，代表陳根本不關心民生相關的食衣住行問題，只關心學生蔡培慧能否當選，並承諾當選後，將與各鄉鎮縣農會、縣長許淑華組團到對岸去行銷茶葉，讓台灣茶香遠飄各國。

蔡競辦則反問，林明溱為什麼想來想去，永遠只想著中國？林明溱縣府於104年至109年的5年間去了中國84趟，令人匪夷所思；而蔡培慧曾多次協助把南投的農產推銷到國外，包括名間鄉的鳳梨銷往馬祖，集集香蕉、南投茶葉賣到日本，日本小學的營養午餐香蕉就是來自台灣，強調蔡培慧不說空話，做的是實事。