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民進黨團列缺蛋3原因　「狀況比農委會預期的更嚴重」

▲▼ 雞蛋,蛋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北部地區鬧蛋荒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前痛批民進黨未對蛋荒採取有效作為，農委會主委陳吉仲也致歉，並說明缺蛋原因。對此，民進黨團22日坦言，缺蛋狀況比農委會預期的還要嚴重，原因包含時段調配、區域調配以及禽流感狀況，農委會除調派時段、專案進口雞蛋外，也長期規劃引入大量種雞，而政府也要注意供需面問題，避免造成業者損害。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，缺蛋狀況比農委會預期的還要嚴重，現在供需上有3個狀況，第一、需要時段上面的調配，尤其是北台灣，早上買得到、下午供貨來不及，這需要行政院來處理。第二、區域調配，除雙北外，各縣市較無缺蛋狀況，需要協調運輸和畜牧業調配時段跟區段，第三、禽流感流行狀況比預期嚴重。

鄭運鵬指出，目前解決方法除調配時段外，也會專案進口雞蛋，會請衛福部盡快許可專案。農委會也會做長期計畫，把種雞大量引進，最後政府也要對供需部分做調配，維持供貨穩定和量充足，但也要照顧到業者的狀況，不要量大後，反而讓畜牧業跟雞農跟蛋農沒有利潤。

鄭運鵬表示，目前較難掌握的是禽流感狀況，憂心會不會跟日本一樣擴大，氣候也是其中一個因素，畢竟天氣冷雞就不會下蛋，陳吉仲已經說明很多原因也表達誠摯歉意，希望短期之內的專案進口和長期計畫，能讓國人消費者跟畜牧業都可以放心。

民進黨副幹事長洪申翰指出，雞蛋在雙北供應不足，有能源、糧食漲價的背景原因在，這次疫後特別條例也有編列預算，升級禽舍現代化，幫助養雞場提升控溫以及降低環境因素的能力，讓未來雞隻生存環境和產蛋的部分更加穩定，希望在野黨可以一起支持。

對於國民黨團指出新加坡蛋價較為便宜，鄭運鵬表示，穀賤傷農、穀貴傷民，這需要取得平衡，相信農委會很照顧農民，自己對新加坡市場狀況不了解，會把相關狀況提供給農委會參考，有時候國民黨提出意見也不是很正確，有時會片面做解釋，無法幫他們回答。但相較國際，我國蛋價應還算平穩、不是特別貴。

立委劉世芳表示，雞蛋出現價格和南北供給不平衡問題，農委會自然要負責，在南部的蛋是滿架的、沒有補貨問題，台北可能因為疫後復甦比較快，造成蛋的需求量大，農委會也應該去了解有沒有人做物價哄抬。

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