解蛋荒！農委會加速禽舍改建　杜文珍：補助計畫近期公布

▲蛋價又漲，全台再掀搶蛋潮。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

蛋價又漲，全台再掀搶蛋潮，缺蛋問題持續未解，連鴻海集團創辦人郭台銘也批評政府面對蛋荒沒有超前部署。農委會副主委杜文珍今（22日）出席活動指出，受飼料上漲、氣候與禽流感影響，雞農的生產壓力很大，農委會已提禽舍改建計畫送交行政院，這兩天預算就會通過，相關補助計畫近期將公布。

杜文珍今天出席「農航所國家航遙測飛機新登場」記者會，會後接受媒體聯訪指出，每年秋冬到隔年春天，都是禽流感的好發季，再加上氣候忽冷忽熱，對於生產端造成很大的壓力，因此，要解決蛋荒問題，必須先把根本問題解決，像是種源替代、養禽產業提升，禽舍改建刻不容緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對蛋價是否會再上漲？杜文珍說，蛋價就回歸市場機制，雞農養雞也有生計壓力，如果市場無法反映成本，現場壓力就會很大，但可控因素的部分，像是生產環境、雞蛋調度等，農委會會盡量協助，包括飼料的營業稅優惠往後延三個月，減輕雞蛋生產壓力。

杜文珍表示，目前已經把禽舍改建的補助預算送到行院，預計政院這兩天會通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，待預算通過後，就會盡快具體改建辦法對外公布，初步瞭解，有不少雞農都有改建意願。