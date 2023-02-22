賴清德昔提3理由反對　民進黨總統初選可望納手機民調

▲民進黨主席賴清德被視為問鼎2024總統大位人選。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選戰即將開打，民進黨中常會22日通過總統及立委提名初選選務工作日程，預計3月13日至3月17日進行總統初選領表及登記，預計4月12日由中執會公告提名名單，會中更通過「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式市話版」、「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式手機版」，代表本屆總統初選可能納入手機民調，但詳細內容、家戶電話及手機民調佔比均未定。

值得注意的是，民進黨主席賴清德4年前與總統蔡英文在總統初選競爭時，蔡賴陣營一度因是否納入手機民調意見相左，當時賴清德提出3個反對納入手機民調的原因，包括採用家戶民調已是制度並公告，不宜再半途改變；無科學驗證手機民調可正確反映民意；手機民調無母群體，容易作假，恐怕有作弊機會。他更重話稱，民進黨是民主政黨，黨內同志應該要守護「民主」這塊招牌，「不要自己把招牌給拆了。」

不過，民進黨中常會今天通過「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式市話版」、「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式手機版」、「2024年立委選舉提名初選民調問卷格式」，以及通過任命2024年總統暨立委選舉提名初選民意調查委員會委員，成員名單包括：黨秘書長許立明、教授吳明孝、林宗弘、黎寶文、羅承宗。

根據民進黨中常會通過的初選選務工作日程，預計於3月8日中執會成立2024大選提名策略小組，並於3月9日發布總統及立委初選選務公告，公告候選人登記日期及必備事項。

根據工作日程，提名總統候選人方面，將於3月13日至3月17日進行初選領表及登記，3月22日召開中執會審查初選候選人資格，並授權中常會同意日後協調退選名單，另同額競選亦授權中常會同意停辦民意調查，3月28日初選協調截止，於3月30日至4月4日間舉辦總統初選政見發表會，4月6日至4月10日執行總統初選民意調查，4月12日中執會公告提名名單。