內鬥？賴清德改革「全黨服膺」　王世堅：蔡英文高興都來不及了

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨主席賴清德子弟兵、前行政院發言人陳宗彥被爆料11年前接受性招待而辭官，遭外界猜測是劍指賴清德。同黨台北市議員王世堅21日則在節目《57新聞王》中表示，賴清德接任黨主席，現在要來對民進黨策勵、改進，總統蔡英文高興都來不及了怎可能會撤走賴主席？他認為，這並非黨內派系鬥爭，因為現在全黨都服膺於黨主席的領導。

針對爆發陳宗彥案，是否劍指副總統賴清德，王世堅表示，賴清德接任黨主席，現在要來對民進黨策勵、改進，蔡英文高興都來不及了怎可能會撤走賴主席？而且如果蔡英文對賴清德有意見，一開始就會有其他人來競爭黨主席。

他認為，蔡英文已經非常清楚自己的歷史定位，蔡英文現在最希望的就是如何把綠色執政的棒子能夠延續下去，讓賴清德或其他更優秀的人來接棒，這是蔡英文目前的看法。

王世堅強調，所以蔡英文不可能在此時此刻，有任何「為了要讓誰難看」、「為了報復誰」的想法，他表示，如果真的要報復，蔡英文怎麼會一開始就讓賴清德擔任副手，一起競選、一起贏得連任？「所以現在這些不必要的揣測都不需要。」

他指出，自己倒是覺得所有檢調單位、當權者，應該針對陳宗彥案，當初為何被簽結做探討，而非黨內派系鬥爭，因為現在全黨都服膺於黨主席的領導。