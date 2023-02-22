【廣編】228連假全台遠百「限時快閃」祭出多樣優惠及精彩活動

▲高雄大遠百「2023小小童軍體驗營」。

圖、文／遠百提供

228連假遠百推出「走！春遊去～228限時快閃」活動，2月22日（三）至3月5日（日）期間服飾當日單筆滿3,500元送250元，銀行信用卡刷卡滿額送，首8日持11大銀行信用卡國際精名品在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北單筆刷10,000元且分6期送600元，台中大遠百刷10,000元且分6期送300元。持12大銀行信用卡全檔期在全台遠百全館當日單筆刷10,000元分6期送400元。遠百信義A13持任一台灣發行信用卡，全館單筆刷滿5,000元送100元。

活動期間親持HAPPY GO卡加身分證件正本到客服中心，HAPPY GO點數50點換200元紅利券乙張；日本殿堂級潮流品牌NEIGHBORHOOD海外旗艦店首度登陸遠百信義A13，推出開幕限定紀念系列單品，台中大遠百LOWRYS FARM 春裝新品上市滿2,800元現抵300元、滿3,800元現抵500元。

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