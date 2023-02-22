　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】228連假全台遠百「限時快閃」祭出多樣優惠及精彩活動

▲▼遠百,228連假,限時快閃。（圖／遠百提供）

▲高雄大遠百「2023小小童軍體驗營」。

圖、文／遠百提供

228連假遠百推出「走！春遊去～228限時快閃」活動，2月22日（三）至3月5日（日）期間服飾當日單筆滿3,500元送250元，銀行信用卡刷卡滿額送，首8日持11大銀行信用卡國際精名品在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北單筆刷10,000元且分6期送600元，台中大遠百刷10,000元且分6期送300元。持12大銀行信用卡全檔期在全台遠百全館當日單筆刷10,000元分6期送400元。遠百信義A13持任一台灣發行信用卡，全館單筆刷滿5,000元送100元。

活動期間親持HAPPY GO卡加身分證件正本到客服中心，HAPPY GO點數50點換200元紅利券乙張；日本殿堂級潮流品牌NEIGHBORHOOD海外旗艦店首度登陸遠百信義A13，推出開幕限定紀念系列單品，台中大遠百LOWRYS FARM 春裝新品上市滿2,800元現抵300元、滿3,800元現抵500元。

板橋大遠百B1綠洲區推出女鞋飾品展售會，viina女鞋五折起、DUIDUI飾品兩件以上75折。寶慶遠百即日起到2月28日8樓特賣中心推出OUI品牌全面1折起特賣會。遠百竹北2月25日～2月28日niko and…早春女裝特惠價5折、Adidas品牌秋冬潮流服飾2件5折。

ET快訊
快訊／騰雲無人機起飛衝出跑道　起落架、螺旋槳損傷
抽6.2萬紅包！這檔將公開申購　報酬率衝破30%
快訊／抓到了！遭轟6槍棄車逃　桃園落網
史上最強！新娘爸致詞笑翻　「我是今天在場最不快樂的父親」
神秘女角頭「抓豬仔」手法曝　1人200萬賣到柬埔寨
餐廳打工收到「30萬小費」　女大生當場哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

炸雞控必吃！肯德基「青花椒系列」下殺67折　優惠碼一次看

微風百貨遭駭！證實接到匿名網路勒索信：已啟動損害機制

超商開賣「整顆高麗菜」了！首創用咖啡養大　還有限定便當

【廣編】228連假全台遠百「限時快閃」祭出多樣優惠及精彩活動

全聯哈根達斯限時下殺！熱美式買1送1、保養品優惠慶「臉龐解封」

貓之日！飼料鮮食、玩具用品限時促銷　貓奴把握線上寵物展補貨進貢主子

【廣編】塔木嶺「橡木桶玩家」全新紅白酒玩桶系列限量上市

先筆記！　超商「大杯拿鐵買1送1、10元霜淇淋」連5天搶

開學季應援！　超商限時2周「飯糰、麵包下殺第2件6折吃」

守護毛孩關節保養　全家買「毛骨力」再抽萬元提貨券

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

趁男友睡著幫畫「假眼」　他起床被讚深邃爽翻XD

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

炸雞控必吃！肯德基「青花椒系列」下殺67折　優惠碼一次看

微風百貨遭駭！證實接到匿名網路勒索信：已啟動損害機制

超商開賣「整顆高麗菜」了！首創用咖啡養大　還有限定便當

【廣編】228連假全台遠百「限時快閃」祭出多樣優惠及精彩活動

全聯哈根達斯限時下殺！熱美式買1送1、保養品優惠慶「臉龐解封」

貓之日！飼料鮮食、玩具用品限時促銷　貓奴把握線上寵物展補貨進貢主子

【廣編】塔木嶺「橡木桶玩家」全新紅白酒玩桶系列限量上市

先筆記！　超商「大杯拿鐵買1送1、10元霜淇淋」連5天搶

開學季應援！　超商限時2周「飯糰、麵包下殺第2件6折吃」

守護毛孩關節保養　全家買「毛骨力」再抽萬元提貨券

蔡依林露肚搭蓬裙　超浮誇登機裝秀天后氣勢　

妹子租房3個月「炸出垃圾山」爆衝擊！4人清出20袋：老鼠都迷路

防佔對號座！網傳座位設感知器　高鐵澄清「曝真正抓逃票神器」

炸雞控必吃！肯德基「青花椒系列」下殺67折　優惠碼一次看

摩天輪故障「包廂360度瘋狂翻轉」　遊客死命抓護欄驚險畫面曝光

全球最高360度無邊際泳池在杜拜！上帝視角一眼掃盡城市美景

賴清德邀新北里長同車視察！藍基層憂心　急回防為侯友宜固椿

快訊／騰雲無人機起飛衝出跑道　中科院曝肇因

支持代理教師全年聘期　台東縣自今年8月起推行

清淨海連兩日熔斷　終於被列注意股

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

消費熱門新聞

超商連5天拿鐵買1送1、霜淇淋10元

限時4天！超商咖啡「只要10元」爽喝

超商最新草莓優格巧克力霜淇淋開吃

知名賣場超夯補充維他命C

超商連7天「現烤番薯第2件2折吃」

超商9款地瓜新品！地瓜冰淇淋超欠吃

只有5天！超商美式26元、拿鐵38元

逛線上旅展撿便宜　國內外旅宿、餐券下殺

超商獨家開賣Joeman「7款聯名美食」

達美樂外帶披薩129元！捐營業額助土敘

限時5天！超商美式「買1送1」爽喝

全聯哈根達斯下殺！熱美式買1送1

超狂「紅糟肉圓比薩」限時4周吃！

超商開賣陳耀訓最新乳酪花生吐司

更多熱門

相關新聞

「櫻花河流」大爆發！國光賞櫻專車狂銷　「228連假剩零星空位」

「櫻花河流」大爆發！國光賞櫻專車狂銷　「228連假剩零星空位」

武陵櫻花季花況大爆發，「粉紅櫻花河流」進入最高潮，國光客運賞櫻專車熱賣，創下近3年載客數最多紀錄，國光客運表示，櫻花季將隨著228連假落幕，228連假班次仍有零星空位可賞櫻。

超商連5天拿鐵買1送1、霜淇淋10元

超商連5天拿鐵買1送1、霜淇淋10元

228連假祭優惠！國光客運34條路線85折　「指定來回票抽樂園門票」

228連假祭優惠！國光客運34條路線85折　「指定來回票抽樂園門票」

限時4天！超商咖啡「只要10元」爽喝

限時4天！超商咖啡「只要10元」爽喝

回暖2天！228連假前夕迎強冷氣團

回暖2天！228連假前夕迎強冷氣團

關鍵字：

遠百228連假限時快閃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

即／聯結車翻覆！台2線淪「海景第一排停車場」

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

工程師爬山重摔不治　驚人學霸背景曝

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

看似溫柔其實很難征服的3大星座

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面