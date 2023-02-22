「櫻花河流」大爆發！國光賞櫻專車狂銷　「228連假剩零星空位」

▲武陵農場櫻花河美景盛況。（圖／武陵農場提供）

記者李姿慧／台北報導

武陵櫻花季花況大爆發，「粉紅櫻花河流」進入最高潮，國光客運賞櫻專車熱賣，創下近3年載客數最多紀錄，國光客運表示，櫻花季將隨著228連假落幕，228連假班次仍有零星空位可賞櫻。

武陵農場擁有「櫻花博物館」美譽，第一波盛開區域集中茶莊與櫻花台等地，滿山櫻花宛如「櫻花河」，這兩天進入最高潮，落下「櫻花雨」，接下來還有晚開櫻花品種接力登場，預計花期將可延續至3月初。

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營運台北與宜蘭出發5條賞櫻專車路線的國光客運表示，今年花況大爆發再加上天候理想，提高民眾購票上山賞櫻意願，創下近3年載客人數最多佳績，288連假4天班次還有零星空位，民眾可把握最後機會。

國光客運指出，今年花況與天氣皆勝於往年，疫情又明顯有所緩解，再加上繼續維持零售端票價回饋乘客，台北出發來回票加上入園門票全票730元，優待票只要450元，不用搭飛機出國就可以享受不輸日韓的櫻花美景，十分經濟實惠，創下3年疫情以來最佳售票成績。

國光客運表示，近日陸續增派228連假班次，銷售情況良好，原本比較少人訂位的2月28日收假日也再加發班次，目前都只剩下零星空位。

武陵農場櫻花季疏運管制，將持續至2月28日為止，除了持有通行證住宿遊客，一日遊限團客與搭乘公共運輸散客進場。