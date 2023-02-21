回暖2天迎更強冷氣團！228連假前夕變天「急凍10度」濕冷→乾冷

▲明後天回暖，周五強冷氣團南下，天氣轉冷。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

明晨持續受到大陸冷氣團影響，局部地區溫度較低，不過白天開始冷氣團減弱，周四前天氣回暖，但周五午後又有強烈大陸冷氣團南下，低溫下探11度，局部空曠地區更冷，雨區則是從北部、東半部逐日縮減至北部山區、東半部。

氣象局發布低溫特報，因大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。今日至明晨新北、新竹、苗栗及金門地區有10度以下氣溫發生。

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▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員廖經翔表示，今明兩日仍受冷氣團影響，明日白天冷氣團減弱，溫度回升，周四回暖更明顯，雨區縮減至大台北、東半部，其他地區多雲到晴。

周五強烈大陸冷氣團影響，整個228連假天氣都較為寒冷，冷氣團持續影響到下周一，周五下半天開始北部、東北部明顯降溫，周末連中南部都會轉冷。雨區則是從北部、東半部逐日縮減至北部山區、東半部。

溫度方面，周五強冷氣團南下前，北部14到20度、其他地區14到25度，周五以後轉冷，北部11到14度、其他地區12到21度。下周一以後溫度又會跟明後天類似。