限時4天！超商美式、拿鐵「只要10元」爽喝　哈根達斯下殺59元

▲迎接228連假，萊爾富推出「咖啡+10元多1件」優惠。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

228連假即將到來，放假當然要喝咖啡好好享受！就有超商祭出多款「228連假優惠」，美式、拿鐵可享「同品項加10元多1件」爽喝，且還有哈根達斯冰品優惠，原價115元，現在下殺只要59元，超級划算，可要趕快把握機會補貨。

萊爾富門市推出一系列「228連假優惠」，2/25起至2/28止，「Hi Café大杯美式」與「Hi Café大杯拿鐵」可享「同品項加10元多1件」（冰熱可任選），換算下來，大杯美式平均單杯不到28元、大杯拿鐵則不到33元即可開喝。

▲哈根達斯雪糕下殺59元，相當於打5折。



2/24起至2/28止還有「嗨寶出遊趣」活動，多款指定商品最低下殺5折起，像是貝納頌極品大咖啡、葡萄王益菌王粉末顆粒、葡萄王靈芝王精華飲、Hi-Life original海洋深層水等皆可享同品項買1送1；哈根達斯巧克力脆杏仁、哈根達斯淇淋巧酥雪糕等超人氣冰品，原價115元，活動期間下殺只要59元，換算下來約5.1折，哈根達斯迷可要把握機會替冰箱補貨。

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出228連假優惠。（圖／7-11提供）

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「咖啡飲品2大組合價優惠」，2/24起至2/28止，188元優惠有「CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵3杯」、「CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任選4杯」、「CITY TEA完熟蘋果冰茶／冰淇淋紅茶任選4杯」；另為688元優惠，品項有「CITY CAFE大杯美式26杯」以及「CITY CAFE大杯拿鐵18杯」，換算下來，平均每杯大杯美式只要26元、大杯拿鐵38元。

7-11門市同期間也有咖啡優惠，可享「CITY CAFE特大杯美式買1送1」、「CITY CAFE特大杯拿鐵任選買2送1」、「CITY TEA一顆檸檬青茶2杯88元」、「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2杯99元」，提醒現萃茶限指定門市販售。