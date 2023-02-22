先筆記！　超商「大杯拿鐵買1送1、10元霜淇淋」連5天搶

▲超商連假爽喝大杯指定咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

228連假就要到了，有超商特意祭出「4大超殺優惠」，包括連5天爽喝「大杯拿鐵買1送1」、「霜淇淋第2支10元」，加碼還推「百樣商品第2件8元」及「麵包全品項可享第2件6折」等好康，出去玩肯定也要把握機會省荷包。

▲霜淇淋可享第2支10元吃。

全家228連假限定「4大好康」一次看，2月24日起至2月28日限時5天於全門市祭出「Fami!ce霜淇淋第2支10元」，且口味任選，絕對要先搶吃最新草莓優格巧克力霜淇淋；期間加碼喝「Let’ s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，且不限冷熱，還有私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵第2杯8元」好康，提醒咖啡飲品須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

另，即日起至2月28日全門市再推「百樣商品第2件8元」優惠，網羅超過150件指定商品可享同品牌同價位第2件只要8元，像是飲品、冰品、糖果、餅乾、泡麵等都有；至3月7日則還有「麵包、土司、蛋糕全品項同價位第2件6折（不同價位以2件8折計算）」等好康，小確幸通通不能放過。

▲7-11咖啡228連假咖啡優惠快看 。

另，7-11也於OPEN POINT行動隨時取祭出228限定優惠，其中，188元優惠有「CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵3杯」、「CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任選4杯」、「CITY TEA完熟蘋果冰茶／冰淇淋紅茶任選4杯」；加碼推688元優惠，品項有「CITY CAFE大杯美式26杯」以及「CITY CAFE大杯拿鐵18杯」，換算下來平均每杯大杯美式只要26元、大杯拿鐵38元，2月24日至2月28日限時搶。

門市部分也同步推出「CITY CAFE特大杯美式買1送1」、「CITY CAFE特大杯拿鐵任選買2送1」、「CITY TEA一顆檸檬青茶2杯88元」及「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2杯99元」等限定優惠，把握機會喝，提醒現萃茶限指定門市販售。