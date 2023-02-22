228連假祭優惠！國光客運34條路線85折　「指定來回票抽樂園門票」

▲228連假期間國光客運推出優惠。（圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

228連假將至，全台87條國道客運路線連假疏運推平日優惠價或票價85折優惠，國光客運配合疏運優惠，也宣布228疏運期間34條國道客運路線平均85折，指定車站買來回票加碼抽麗寶樂園門票。

國光客運表示，配合公路總局疏運優惠措施，2月25日起推出34條中、長程地區及國5路線票價平均85折優惠，包含台北往返日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，國5路線囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票或享基本里程免費優惠。

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以圓山往返羅東1879線為例，原價140元，連假折扣後115元，約82折；南港往返宜蘭的1878線，原價110元，連假折扣後90元，約82折。

國光客運表示，除票價優惠外，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，配合交通部在地有腳政策，持租車憑證搭乘回程客運最高折抵200元等利多優惠；另考慮連假出遊，國光客運自2月起於朝馬、台中站買來回票就有機會抽中麗寶樂園門票，另外麗寶樂園推出228連假限定優惠，12歲以下孩童入園只要99元。

▼228連假期間國光客運推出優惠。（圖／國光客運）

