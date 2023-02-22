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北韓囚犯餓到「集體越獄」！食物被獄警私吞　逃犯為搶糧殺人

▲▼監獄。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲北韓爆出集體越獄，背後原因則與糧食短缺有關。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者王佩翊／綜合報導

北韓糧食不足問題自國際經濟制裁與新冠疫情爆發後，日益嚴重，如今更傳出從2022年底到2023年初，位於各地的監獄也因缺糧發生多起越獄事件。有高達數十名的囚犯因為飢餓問題忍無可忍逃獄，過程中不但奪取糧食，甚至因發生衝突而殺人，而當局至今仍然未能抓到任何逃獄犯人。

根據《韓聯社》報導，北韓內部消息人士透露，在短短數個月內，平安道、黃海道等地區的地方監獄出現數十名囚犯集體越獄的事件。北韓因核武爭議遭受國際制裁，導致經濟衰退，隨後又爆發全球新冠疫情，因此立即下令鎖國。此舉也使得平時只能依靠走私來進口部份資源的北韓，隨著邊境政策強化，糧食資源越發匱乏。

各地監獄受此影響也出現糧食短缺的問題，內部糧食供應情形不斷惡化，進而引發囚犯反彈。根據數據統計，光是近2年內，在平安南道等地的3間監獄就有700多名囚犯餓死或是病死，再度顯示了監獄缺糧問題的嚴重性。不僅如此，還會有部分獄警為了個人利益，私吞囚犯的糧食，並藉此賺取不義之財。

此外，北韓監獄內的醫療條件十分簡陋，囚犯經常因為遭到獄警毆打或是高強度的勞動而受傷，但是大部分的人都無法及時接受治療，甚至因此死亡。先前也傳出因傳染病在獄中爆發群聚感染，導致數十名囚犯死亡。

在越獄事件發生後，北韓政府已經連續數個月在監獄附近實施宵禁，並加強搜索，對可疑人士進行盤查，但至今仍然未能捕獲任何逃犯。據悉，這些逃犯在逃獄後不但搶奪糧食，還犯下殺人罪行，導致附近居民人心惶惶。

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