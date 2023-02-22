北韓具有ICBM完整發射能力　南韓軍方：中國間諜氣球未通過上空

▲北韓18日下午以高角度方式發射洲際彈道飛彈「火星-15型」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）曾於18日下午發射洲際彈道飛彈（ICBM）火星-15型，經過1個多小時飛行後墜落至日本北海道西側的專屬經濟海域（EEZ）。對此，南韓軍方分析後認為，北韓確實保有ICBM的所有發射能力，認為進行第7次核試驗、發射偵察衛星的機率相當高。另外，中國間諜氣球並未通過南韓上空。

根據《韓聯社》，南韓國防情報本部今（22）日至國會情報委員會進行業務彙報，南韓國會議員、情報委幹事劉相凡（유상범，國民力量）向現場記者們公開彙報內容，表示北韓至今為止雖未曾以正常角度發射ICBM，但北韓確實保有ICBM的所有發射能力，至於目前則視時機調整對美國施壓的時間點。

南韓國防情報本部也認為，北韓發射軍事偵察衛星的可能性相當高。而先前北韓20日上午發射2枚短程彈道飛彈（SRBM）後，旋即在官媒報導提及在放射砲（多管火箭砲）掛載戰術核武的能力；對此，劉相凡解釋，南韓軍方初步判斷，應該是透過彈道飛彈系統才有可能發射戰術核武，不過以北韓現今的技術實力，恐怕不太容易。

至於北韓可能進行第7次核試驗等相關事宜，劉相凡回應道，「軍方認為，北韓為了達成核彈頭的小型化、輕量化，勢必會進行第7次核試驗，且有相當的可能性。（豐溪里核實驗場）第3號坑道已經完成修復至可以進行小型、或大型核試的階段，至於第4號坑道則未能確認。」

另外，先前美國因中國間諜氣球而鬧得滿城風雨。對此，南韓國防情報本部分析後表示，「在聽取美國情報機構所分析的答覆後，我們最終研判中國的間諜氣球並未通過韓國上空。中國間諜氣球從海南省升空，若升至20、30公里的高空，跟隨著西風移動的話，與通過韓國上空的機率相比，從日本下方的南太平洋方向通過的可能性更高。」