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珍藏14箱漫畫「被婆家全丟了」！夫塞1萬塊喊閉嘴　人妻崩潰哭

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲珍藏的漫畫被婆家丟了，讓人妻超崩潰。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

「之前看到的，都是老公的東西被太太丟掉，但我卻是漫畫被婆家丟掉。」有人妻崩潰發文，說婆家人聲稱「好心幫忙整理」，卻沒經過她的同意，就把14箱漫畫丟回收，讓她哭了一整晚，「很多都是絕版買不到了。」事後，婆婆卻怪罪是她亂放，先生則塞1萬塊要她閉嘴，一家人的態度看得網友們都氣炸。

這位人妻在爆料公社APP的匿名公社發文，「我的漫畫被婆家全丟了」，文中表示，先生的大哥完全沒問過，就把她從國中珍藏至今的漫畫全丟掉，一問之下才知道，婆家打算全棟粉刷，但她根本不知道這件事。「說是要粉刷才好心幫忙整理的，但說好4樓是我們家（她和先生）的活動空間，你們就不能隨便闖進來不是嗎？」

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沒想到，面對原PO的質問，婆家不僅沒有歉意還抱怨連連，讓她很傻眼，「一直說我把他家堆得到處都是，房子是你們的嗎？房貸我老公也出一半好嗎？」儘管她心急地想救回漫畫，「14箱全被你們載去回收站賣掉，下班我衝去回收站要救，人家都下班了。」

人妻忍不住哭了整晚，隔天早上6點就急忙跑去等，最後卻只救回6箱，其他8箱全都在廢紙堆，崩潰直呼「很多都是絕版、買不到了。」婆婆見狀，卻還怪她自己堆在樓梯口，才會讓人誤會是垃圾，讓她很委屈，「4樓就是我們的範圍，我堆哪裡是我的自由。」

老公的處理方式也讓她心寒，「只塞1萬給我就要我閉嘴，錢可以買回憶嗎？而且其中一箱還是尼羅河女兒全套，現在買得到嗎？」說她當初也花很多心血才買齊，「不要跟我說那些根本不值錢，那些在我心裡就是無價！」

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▲先生塞1萬塊要原PO閉嘴。（示意圖／PAKUTASO）

原PO還在留言處訴苦，「不只丟我的漫畫，還把衣櫥裡的衣服、棉被全亂丟在4樓我們的客廳」、「我一開始結婚時也說不要搬回婆家住，但老公跟我說，房貸他也有出，搬走便宜他哥，硬就是把我租6年的公寓退租搬回來，我現在超後悔的」，並說自己難過到老闆見了都要她回家休息，「但我不想回去看他們的臉」，整個人懊悔不已。

看到貼文後，先生一家子的態度惹怒全場，「你老公1萬就想打發？」「哇！太不尊重人了吧！」「現在手機聯絡很方便，要整理別人的東西不會打電話問一下嗎？根本沒在尊重人。」「我看妳老公也不把這個事情放在心上，個人是建議離婚。」「如果是我，我應該會翻臉，然後把他們的東西全丟了吧！你老公也太爛了，1萬塊買什麼鬼？很多根本就是有錢也收集不全的。」

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