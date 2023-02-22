小叔愛上八大小姐！衛生超差「狂抓私處6hrs」...人妻怨：她還偷竊

▲原PO小叔愛上酒店小姐，還把人帶回家。（示意圖／CTWANT提供）

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愛到卡慘死！一名人妻抱怨，老公的弟弟很喜歡到八大場所找樂子，前陣子對一名小姐暈船，還帶回來住，但對方不僅人品、衛生習慣不好，還有偷竊習慣，各方面都有問題，小叔卻執迷不悟，還因此和他們夫妻倆斷絕往來。

原PO在爆料公社APP《匿名公社》抱怨，小叔很喜歡去喝酒順便找小姐「連結」，這幾個月和其中一個小姐走得很近，由於公司宿舍只有老公和小叔住，小叔竟把人帶回來，但女方手腳不乾淨，會擅自亂拿東西，「拿我吃飯的碗去裝兔子的飼料、拿我口罩盒內的口罩去用、會四處東摸摸西摸摸看有什麼東西」，還會趁客人酒醉，偷拿客人的錢，甚至小叔也差點受害。

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某天原PO和該名小姐聊天，對方狂抓私處足足5、6小時，她建議可以去看醫生擦藥治療，怎料得到「沒用啦」的回答，另外她也知道對方有在「私接」，擔心感染性病，因此她連坐馬桶都要先用熱水消毒再噴酒精，衣物也要分開洗。

▲原PO抱怨該名酒店小姐各方面都有問題。（示意圖／CTWANT提供）

導火線是老公某個月領薪水，發現被扣了2000元，一問發現是冷氣吹超過額度，也就是該名小姐來住的時候，沒日沒夜地開，原PO怒轟：「我為了那個女的，宿舍整整裝了5支監視器，他們一回來，我老公就站在門口咆哮開罵，並且把那個女的趕出門」，從此之後小叔就對他們很不高興。

原PO解釋，她並不是不准小叔帶女友回來，但是對方人品有問題、手腳不乾淨、有白帶又不治療、說謊成性、會挑撥鄰居間感情，而且一開始見面時嗆聲：「我在做八大啦！」讓她相當看不起。最近更發現，小叔把她和老公的臉書以及LINE都刪除了。

原PO無奈表示，小叔為了該名小姐，斷了自己的後路，因為公婆都已經過世，她醜話說前頭：「你最好保佑你能跟那個女的能走到最後，萬一你跟那個女的出了事情，還是錢被拐光光，很抱歉，你自找的！我跟我老公絕對不會出手幫忙，自己好自為之！我會鼓掌拍手叫好！」

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