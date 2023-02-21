選前10天！藍列蔡培慧3大失言　綠批林明溱「跑告別式竟當政績」

▲前南投縣長林明溱（左）去年因怒嗆竹山鎮民反對興建綠能中心，嗆聲「竹山人垃圾自己處理」。（圖／資料照片，翻攝「南投囝仔 lâm-tâu gín-á」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選倒數10天，國民黨批評蔡培慧過去曾有三大失言，包括萊豬「日常食用不會對人體造成傷害」，還曾說現在進行補選的第二選區和她有「隔閡」；民進黨反擊表示藍營硬扣帽子，並指國民黨候選人林明溱不僅把跑告別式當政績，還說過「2300萬房子是平價住宅」等「內心話」，簡直是冷血傲慢，把南投人當次等公民。

民進黨副秘書長黃建嘉今日表示，林明溱近期發布的文宣品將「3天走訪58場告別式」當作政績，質疑林明溱為了自身選舉利益，竟把鄉親的生死別離當成冰冷數字，批其冷血行為令人震撼；蔡培慧競選辦公室則表示，每場告別式都是天人永隔的悲痛，林明溱曾為地方父母官，卻沒有「哀矜勿喜」，讓人感到十分遺憾。

▲林明溱父子（左起）日前宣告不選2024，並呼籲民進黨停止造謠、抹黑。（圖／林明溱競選總部提供）

黃建嘉指出，林明溱的文宣也提到他「體察民眾清苦」，但在地方掌權達30年、讓縣民生活清苦是「失職」，他不知檢討卻還拿來說嘴，代表他公職任內其實是尸位素餐，無法帶給南投鄉親更好的生活。

▲林明溱競選文宣中列出參加告別式次數，綠營批其冷血、消費喪家。（圖／民眾提供）

黃建嘉另整理出林明溱的「四大內心話」：第一句是在去年縣長任內爆發綠能中心興建爭議時，曾說「竹山人垃圾自己處理，看他們多厲害」，第二句是林明溱住在南投縣每坪近50萬元的昂貴地段，歐式風格、高檔建材、前庭後院，最近卻說「2300萬的房子是平價住宅」，第三句是林明溱解釋其豪宅問題時，說「現在的人嫉妒別人有錢、嫉妒別人厲害」，第四句則是「承諾不再參選」，卻因其子林儒彬民調太低，深怕林家失去在地權勢，才又跳出來參選。

林明溱競選總部回應表示，在文宣中列出跑告別式的次數，可顯示候選人勤跑基層、辛苦的民眾在哪裏就往哪裡走，林明溱也說「民進黨要罵就給你罵」，他還是會堅持下去，而且民眾感受度一定不一樣；反觀蔡培慧只懂當「沾醬油」，近來舉國鬧蛋荒，不敦促農委會主委陳吉仲解決問題，還頻找他來泡茶，直批是「吃飽太閒」，根本不瞭解南投和人民的需要。