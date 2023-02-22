半夜踏進女上司家！小鮮肉「300下」露骨對話曝　綠帽夫暴氣開吉

▲已婚女主管與鮮肉男下屬半夜在家中幽會，化身小女孩小男孩嬌喊「要親300下」，丈夫看了訊息後崩潰。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者蔡怡萍／台北報導

一名行銷公司的30歲人妻主管，與25歲小鮮肉下屬常在半夜幽會，趁老公不在時邀他到家中纏綿，還甜膩傳訊向對方索吻「抱緊我親300下」，人妻的老公發現後將鮮肉揪出來談判，他坦承「半夜踏入只有一個人妻的家裡」，法官審酌鮮肉侵害人妻老公的配偶權，以及剛出社會沒有財產，判賠15萬元精神撫慰金。

老公提告主張，他與妻子結婚約7年，育有2名幼子，他卻偶然發現妻子手機中有大量與25歲男下屬的親密對話，男下屬向妻子撒嬌「佔有慾很強，（自拍照）只有我可以有」，還化身小男孩「有收到我300下（親吻）嗎」、「抱緊我親100下親完直接抱著睡剛剛好」；而妻子也少女心噴發，「打開是可愛的啾啾聲（臉上充滿愛心的符號）真是心情愉悅，騎車小心親愛滴我先洗澎澎」，寵溺地狂傳自拍照、愛心貼圖，並數次邀約對方到家中過夜。

老公看了對話後，暴怒找這名鮮肉下屬對質，他嚇得坦承有與人妻凌晨單獨約會、出遊，老公質問「你要不要講你做了什麼事」，男下屬不斷對不起並承認「單獨來你家、占用（人妻）時間、半夜踏入只有一個人妻的家裡、進入主臥室坐在床上」，老公確認被戴了綠帽，又氣又傷心導致失眠、憂鬱，提告男下屬求償60萬。

男下屬向法官辯稱，人妻老公提出的對話證據非法取得，又僅限於文字與圖示，沒有實際侵害行為；他雖然承認有到人妻家中，是因為人妻是他的主管，為了商討公司業務才邀他到家裡，並沒有做踰矩的事。

但法官認為男下屬的自白已明顯陳述事實，半夜單獨出入人妻家中，連計程車行程資料都有，有侵害配偶身分情事，審酌他大學畢業、擔任行銷專員，名下無財產，人妻老公為碩士畢業、財產與投資等，男下屬賠償精神撫慰金為15萬元較合理，全案可上訴。