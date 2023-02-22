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宋濤見新加坡外長維文　國台辦：向國際講清楚「推進統一」工作

▲▼宋濤,國台辦,新加坡外長。（圖／中國台灣網）

▲宋濤見新加坡外長。（圖／中國台灣網）

記者蔡儀潔／北京報導

國台辦主任宋濤 21日會見新加坡外長維文，引發外界關注。對此，國台辦今（22）日表示，向國際社會講清楚大陸為推進祖國統一進程所作的工作和努力，是國台辦的工作之一。

朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，堅持一個中國原則是公認的國際關係基本准則，是國際社會普遍共識；向國際社會講清楚台灣問題的歷史經緯和法理事實，講清楚我們為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程所作的工作和努力，是國台辦的工作之一。

朱鳳蓮指出，國際社會廣泛理解和支持中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業，「我們對此表示讚賞。」

據《中國台灣網》報導，宋濤21日會見維文時表示，去年中國共產黨勝利召開了第二十次全國代表大會；以習近平同志為核心的黨中央擘畫了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。

宋濤接著指出，正全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，努力促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，團結廣大台灣同胞，共創祖國統一和民族復興歷史偉業，「希望新方恪守一個中國原則，支持中國統一大業。」

報導稱，維文表示，新加坡將繼續恪守一個中國原則，反對「台獨」，支持兩岸關係和平發展。另外，維文也透過臉書發文指出，「新加坡作為兩岸雙方長期的好朋友，向來支持兩岸關係和平發展。」

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