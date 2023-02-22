賴清德：民進黨支持基礎沒有潰散　盼找回年輕人認同

▲民進黨主席賴清德盼找回年輕人的認同。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德22日表示，民進黨的社會支持基礎並沒有潰散，在疫情衝擊下，受傷較多的年輕人、老年人及社會弱勢、學歷較低的民進黨長期支持者，需要更多政策性的關照，民進黨也要用具體作為，找回年輕人對民進黨的認同。

民進黨中常會今天下午邀請中研院社會學研究所所長陳志柔以「台灣青年政治認同的變動」為題進行專案報告。

賴清德會中說，2022年選舉民進黨雖然挫敗，但從報告內容裡面可以看得出來，民進黨的社會支持基礎並沒有潰散，如何讓沒有出來投票的支持者信心回籠，這是接下來大家要努力的方向。另外，長期以來民進黨推動社會福利政策，受到選民的認同，不過在疫情衝擊下，受傷較多的年輕人、老年人及社會弱勢、學歷較低的民進黨長期支持者，需要更多政策性的關照，這也是未來要多加照顧的重點。

賴清德說明，台灣的民主政治制度與生活方式，是台灣社會最大的公約數，也是年輕人的政治信仰，也是年輕人支持民進黨的重要原因。面對台海的緊張局勢，民進黨會盡全力守護台灣，維護自由民主的憲政體制，以和平作為不同世代的對話基礎，並且用具體作為，找回年輕人對於民進黨的認同。這也是自己就職黨主席時，特別提出的民進黨下個階段的使命，就是守護台灣、增進民主、和平繁榮。

賴清德表示，在全球疫情影響下，世界各國社經情勢產生相當大的變化，作為國際中一份子的台灣自然也是如此。民進黨看到不同的產業趨勢，有不同的機會與風險，年輕人在大環境的變遷中，除了對公平性的高度關注，卻也面臨屬於這個世代的困境，像是低薪、房價與租金、少子女化，及能否學以致用等問題，都是政府需要用心傾聽、對症下藥，積極解決的面向。