　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：民進黨支持基礎沒有潰散　盼找回年輕人認同

▲▼民進黨新任黨主席賴清德於今日(2/1)民進黨中執會召開前對外發表談話，並由新任祕書長許立明介紹黨籍幹部。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨主席賴清德盼找回年輕人的認同。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德22日表示，民進黨的社會支持基礎並沒有潰散，在疫情衝擊下，受傷較多的年輕人、老年人及社會弱勢、學歷較低的民進黨長期支持者，需要更多政策性的關照，民進黨也要用具體作為，找回年輕人對民進黨的認同。

民進黨中常會今天下午邀請中研院社會學研究所所長陳志柔以「台灣青年政治認同的變動」為題進行專案報告。

賴清德會中說，2022年選舉民進黨雖然挫敗，但從報告內容裡面可以看得出來，民進黨的社會支持基礎並沒有潰散，如何讓沒有出來投票的支持者信心回籠，這是接下來大家要努力的方向。另外，長期以來民進黨推動社會福利政策，受到選民的認同，不過在疫情衝擊下，受傷較多的年輕人、老年人及社會弱勢、學歷較低的民進黨長期支持者，需要更多政策性的關照，這也是未來要多加照顧的重點。

賴清德說明，台灣的民主政治制度與生活方式，是台灣社會最大的公約數，也是年輕人的政治信仰，也是年輕人支持民進黨的重要原因。面對台海的緊張局勢，民進黨會盡全力守護台灣，維護自由民主的憲政體制，以和平作為不同世代的對話基礎，並且用具體作為，找回年輕人對於民進黨的認同。這也是自己就職黨主席時，特別提出的民進黨下個階段的使命，就是守護台灣、增進民主、和平繁榮。

賴清德表示，在全球疫情影響下，世界各國社經情勢產生相當大的變化，作為國際中一份子的台灣自然也是如此。民進黨看到不同的產業趨勢，有不同的機會與風險，年輕人在大環境的變遷中，除了對公平性的高度關注，卻也面臨屬於這個世代的困境，像是低薪、房價與租金、少子女化，及能否學以致用等問題，都是政府需要用心傾聽、對症下藥，積極解決的面向。

ET快訊
退役國手墜谷亡！曾遠征蒙古挑戰700km完賽
快訊／被控與王建民有婚外情！女辣醫一句話回應了
去年股東會紀念品爆紅！　開發金今年改送這個
快訊／控辣妻外遇王建民　名醫夫印出「4萬則對話紀錄」
快訊／SBL球員肢體衝突開罰！教練、裁判也被懲處
清淨海今入列！　3檔興櫃個股被列注意股
點名連勝文「邊罵AZ邊偷打」　楊蕙如二審賠更多
獨子遭落石擊中墜谷亡　前立委林豐喜悲慟：讓他回歸山林吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／巴拉圭僑團挺賴清德選總統　預告成立南美洲海外後援會

護海公投領銜人公開基隆市府1公文　「最害怕公投的是他」

藍營區黨部關門　秦慧珠批「整天吵選立委」：有誰關心黨工失業？

陳椒華指控台南學甲壘球場弊案　地方人士：搞不清楚狀況炒聲量

直擊／江聰淵擬選宜蘭立委　今赴黨中央會賴清德

北市府樓梯堆雜物！議員憂影響避難速度　轟蔣萬安「公安聯檢」淪作秀

賴清德：民進黨支持基礎沒有潰散　盼找回年輕人認同

葉元之揭調整蛋價要農委會點頭　砲轟陳吉仲卸責：說謊！

賴清德昔提3理由反對　民進黨總統初選可望納手機民調

缺蛋、缺水又缺電！　柯志恩批：「先否認再想藉口」讓人民反感

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

趁男友睡著幫畫「假眼」　他起床被讚深邃爽翻XD

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

快訊／巴拉圭僑團挺賴清德選總統　預告成立南美洲海外後援會

護海公投領銜人公開基隆市府1公文　「最害怕公投的是他」

藍營區黨部關門　秦慧珠批「整天吵選立委」：有誰關心黨工失業？

陳椒華指控台南學甲壘球場弊案　地方人士：搞不清楚狀況炒聲量

直擊／江聰淵擬選宜蘭立委　今赴黨中央會賴清德

北市府樓梯堆雜物！議員憂影響避難速度　轟蔣萬安「公安聯檢」淪作秀

賴清德：民進黨支持基礎沒有潰散　盼找回年輕人認同

葉元之揭調整蛋價要農委會點頭　砲轟陳吉仲卸責：說謊！

賴清德昔提3理由反對　民進黨總統初選可望納手機民調

缺蛋、缺水又缺電！　柯志恩批：「先否認再想藉口」讓人民反感

橫濱「會動的鋼彈」延長至明年3月　網友建議：至少留3小時才看得完

3分鐘搞懂碳詞典：內部碳定價

辛苦賺錢養女友！外送哥送5萬名牌包被嫌爆　她秒搭上「帥氣鮮肉」

快訊／巴拉圭僑團挺賴清德選總統　預告成立南美洲海外後援會

金鐘主持人「砸百萬元發片」　製作人全都超大咖：此生無憾了

高中木聯／南英涂兆緯剛練投被球速嚇到　郭天信是永遠的偶像

基隆3／1起亂丟垃圾罰2400元　謝國樑：研議提高檢舉獎金

全台首個機器人外送員3月亮相　經部攜手統一超搶攻無人物流商機

貓奴荷包又要失守！貓之日盤點必收小物　肉球刷具、防撞貓爪太萌了

人生「卡住」不順？一招掌握關鍵要素　讓人生逆轉勝

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

政治熱門新聞

蔡正元揭美「毀滅台灣計畫」　外交部駁斥

全台「蛋蛋危機」！陳吉仲道歉

台美重大突破！　吳釗燮進華府地區

何時普發6千？　陳建仁預告發放時程

國民黨高層：將徵召侯友宜選總統

2024總統「三腳督」街頭民調　他拿近5成

徐巧芯寫給秦慧珠的公開信！　喊話「不是仇人」只想要公平初選

快訊／騰雲無人機起飛衝出跑道　中科院曝肇因

沒政府？彰化母子受虐報警3次都被「喬掉」　監院糾正縣府、縣警局

郭正亮曝藍營「大局條款」為卡侯友宜

立院三讀《疫後特別條例》　將發現金6千元

參選警鐘？郭台銘民調輸賴柯　名嘴曝「這原因」

郭台銘回黨引爆藍基層仇恨值？　連勝文開砲了

王浩宇稱解決「行人地獄」靠公德心

更多熱門

相關新聞

昔提3理由反對　綠總統初選可望納手機民調

昔提3理由反對　綠總統初選可望納手機民調

2024總統及立委選戰即將開打，民進黨中常會22日通過總統及立委提名初選選務工作日程，預計3月13日至3月17日進行總統初選領表及登記，預計4月12日由中執會公告提名名單，會中更通過「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式市話版」、「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式手機版」，代表本屆總統初選可能納入手機民調，但詳細內容、家戶電話及手機民調佔比均未定。

賴清德：南投選情出乎意料　林明溱「為子出征」發酵

賴清德：南投選情出乎意料　林明溱「為子出征」發酵

賴清德邀新北里長同車視察！藍基層憂心　急回防為侯友宜固椿

賴清德邀新北里長同車視察！藍基層憂心　急回防為侯友宜固椿

民進黨2024總統人選4/12出爐　立委名單5月拍板

民進黨2024總統人選4/12出爐　立委名單5月拍板

賴清德動手改革　王世堅：蔡英文高興都來不及了

賴清德動手改革　王世堅：蔡英文高興都來不及了

關鍵字：

民進黨賴清德

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

即／聯結車翻覆！台2線淪「海景第一排停車場」

曹佑寧霸氣認愛王淨！

工程師爬山重摔不治　驚人學霸背景曝

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面