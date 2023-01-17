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「台灣2景點」登Google熱搜全球前10名！ 「想去哪Top2」一看驚呆

▲▼中正紀念堂。（圖／記者湯興漢攝）

▲中正紀念堂成為「全球10大熱搜文化景點」之一。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

Google地圖「2022全球十大熱搜文化景點排行榜」出爐！台灣的中正紀念堂與松山文創園區都上榜，分別排第6與第7名，雙雙打敗法國羅浮宮與韓國的景福宮。此外，Google也指出，台人去年春節最想去哪，「高鐵台中站」與「台中火車站」就摘下冠亞軍，原因曝光後讓網友驚呆了。

Google官方部落格最新公布，地圖熱搜「2022全球十大熱搜文化景點排行榜」，國家景點名次如下：

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1.英國倫敦／白金漢宮
2.英國倫敦／大笨鐘
3.埃及吉薩／古夫金字塔
4.巴西里約熱內盧／基督像
5.比利時布魯塞爾／布魯塞爾王公
6.台灣台北／中正紀念堂
7.台灣台北／松山文創園區
8.法國巴黎／羅浮宮金字塔
9.法國奧特里韋／理想宮
10.韓國首爾／景福宮

▲▼ 。（圖／翻攝Google官方部落格）

▲台灣2景點也上榜了 。（圖／翻攝Google官方部落格，下同）

Google指出，這次中正紀念堂與松山文創園區能入榜，展現全球網友對台灣景點的高度關注，以及疫情逐漸降溫後台灣的觀光吸引力。另外，去年春節期，台人在Google地圖上尋找路線、互動最多的地點，第1名為台中高鐵站、第2名台中火車站、第3名是華泰名品城，前2名都與交通有關，也反映出春節期間交通轉運的重要性。

另外，除了桃園機場因春節出入境繁忙登上第5名，其餘入榜地點大多為購物中心或節慶市集，也凸顯春節期間台灣民眾積極尋找地方添購新物，以及綜合休閒活動的好去處。

▲▼ 。（圖／翻攝Google官方部落格）

▲▼ 。（圖／翻攝Google官方部落格）

至於台人過年最愛去哪間廟祈福？Google也列出10大熱門廟宇，第1名為南投竹山紫南宮、第2名行天宮、第３名白沙屯拱天宮，後面依序為龍山寺、新竹城隍廟、寶湖宮天地堂地母廟等，也呈現台灣多元的民俗信仰。

▲▼ 南投紫南宮（圖／記者劉維榛攝）

▲過年期間，紫南宮擠滿信眾求財。（圖／記者劉維榛攝）

不僅如此，Google也公布「2022台人春節找什麼吃？」排名依序為早餐、火鍋、咖啡廳、素食、早午餐。有趣的是，對比「台人平常找什麼吃？」的排行榜，以往是咖啡廳與早午餐最熱門，結果過年反而變成早餐與火鍋被最多人搜尋。

最後，今（2023）年春節長達10天之久，又是疫情後出入境限制第一次放寬，根據Google航班的搜尋排行，台人最有興趣前往的國家是日本，地點則以東京居冠，前10名上榜的其他日本城市有大阪、札幌市和沖繩；而適合避寒的泰國曼谷、追雪勝地韓國首爾，也都是台人最想去的城市。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

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關鍵字：

Google地圖全球景點熱搜中正紀念堂松山文創園區

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