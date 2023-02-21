陳宗彥若真接受性招待　王世堅喊太扯：違背江湖規矩

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者陳家豪攝）

記者皮心瑀／台北報導

前行政院發言人陳宗彥被爆料11年前接受性招待而辭官，也遭外界猜測這是民進黨內鬥的結果。對此，民進黨台北市議員王世堅分析，黨內所有派系都服膺黨主席賴清德領導，並稱如果陳宗彥真有這件事那就太扯，是違背江湖規矩、社會道理。

對於性醜聞，陳宗彥立即開記者會痛斥這是未經查證的報導，是對他人格的抹滅，但當晚以新內閣甫成立，不該因個人所涉過去事件而受到影響，因此向行政院長陳建仁提出辭呈。而陳建仁也隨即指派政務委員羅秉成回鍋暫代發言人一職。

王世堅在《57新聞王》說，陳宗彥學經歷這麼好，若真接受性招待太不可思議，這件事還沒有完全定案出爐，繼續燒但燒的不是主帥。

王世堅表示，這次風波確實對黨造成傷害，但處理態度很明快，面對錯誤的態度是最重要的事，且社會關注的不是說事情怎麼爆出來的，而是關注的是這件事是不是事實，還有如何處理。

王世堅指出，賴清德接了黨主席，他要對民進黨策勵、改進，蔡英文身為總統高興都來不及，怎麼可能撤走他？如果有意見，一開始就會有其他人跟賴清德競爭，蔡英文現在最希望的是把綠色執政的棒子交下去，不可能去報復。