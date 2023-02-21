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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打詐成效不足？　陳建仁：一個月內盤點經費人力「要讓人民有感」

記者詹宜庭／台北報導

根據警政署最新統計，去年警方受理刑案26萬6741件，其中詐欺案共2萬9702件，較前年增加4978件，增幅達20.13%。對此，行政院長陳建仁20日首次召開治安會報時表示，打詐雖然有些許績效，但因詐騙犯罪有數位化及網路化趨勢且推動時間尚短，成效仍有不足。他已請各相關部會於一個月內盤點所需經費、人力及物力，針對行動綱領提出精進作為及執行時程，不僅有數字的績效，更要有讓人民有感的成效。

陳建仁表示，上任時總統蔡英文交付他新內閣四大任務，並指示行政團隊應強化部會合作，齊力針對反毒、掃黑、打詐等各項治安工作持續精進、並嚴格執法，務必要讓社會安全、人民放心。

因此，陳建仁說，這次治安會報由相關部會分別依「道路交通安全改善執行情形」、「 112年治安趨勢與策進作為」、「新世代打擊詐欺策略行動綱領執行成效與策進作為」、 「境外勢力利用網路駭客入侵結合認知作戰新型態攻擊應處作為」，四大項目進行報告。

其中，陳建仁指出，警政署今年度「治安趨勢與相關因應作為」報告顯示，近5年全般刑案發生數因疫情關係呈現先降後升趨勢，但因警方持續積極查處，破獲率均維持相當高水準，有效穩定社會治安。而他在會中也裁示，面對日新月異的新興犯罪型態，政府必須跨部會進行協調整合，才能有效防止新型態犯罪。

針對警政署提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領執行成效與策進作為」報告，陳建仁說，去年七月行政院核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，透過各部會區域聯防機制，從「識詐」、「阻詐」、「堵詐」及「懲詐」四大面向，由各相關部會提出各種打擊詐欺行動方案，以跨部會合作方式共同防制電信詐騙的危害。

陳建仁表示，實行以來，雖有些許績效，但因推動時間尚短，成效仍有不足，加以詐騙犯罪已有數位化及網路化趨勢。他也請各相關部會於一個月內盤點所需經費、人力及物力，針對行動綱領提出精進作為及執行時程，不僅有數字的績效，更要有讓人民有感的成效。

陳建仁補充，法務部調查局資安工作站早於2020年成立，他認為應加強查處此類網路駭客入侵及認知作戰複合式攻擊，並就未來3個月或半年內相關攻擊案件、應處作為及成果提交工作成果報告，倘有需修改相關法令或補足刑罰要件之部分，均請法務部協助加強研議。

另在道安改善執行方面，陳建仁透露，自2018年起道路交通事故死亡人數逐年攀升，他請交通部針對各項事故肇因造成道路安全方面加強保護措施，並提出解決方案。此外，也可以借鏡國外，例如日本、韓國等，在道安改善上的各種措施，是否也可應用在台灣的道安改善作為上，以降低各類型交通事故。

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