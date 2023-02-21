陳建仁上任首訪彰化！　王惠美「6大訴求」爭取加速重大建設

記者唐詠絮／彰化報導

行政院長陳建仁今天到彰化秀水鄉馬興社區視察，縣長王惠美及衛生局長葉彥伯等人陪同，王惠美也針對縣內建設停滯不前，以及二林精機、台中綠線延伸到彰化、綠能稅及彰化漁港等的彰化重大建設，拜託院長協助儘速推動，讓彰化人的生活能夠更好。

▲縣長王惠美向行政院長陳建仁遞交陳情書。（圖／彰化縣政府提供）

▲行政院長陳建仁到彰化。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，今天向院長陳建仁提出六項訴求請院長幫忙，首先，二林精密園區目前有600公頃，但實際上只開發了200公頃，送至中央2年9個月，卻一直沒有對環評進行審議。其次，縣政府極力配合中央推動發展綠能，但綠能對彰化的回饋卻是有限的，而漁民的生計、對鄉親的影響卻是有目共睹的，所以對於中央369發放敬老津貼及綠能稅的發放，希望中央能儘早實踐。

王惠美進一步指出，漁港是漁民的生計來源，彰化漁港按照契約是今年9月第一條航道會完工，中央政策規劃有一半經費作為運維港，但第二期漁港工程還缺少29億的工程款，希望中央能給予協助。

最後，王惠美強調，彰化縣政府配合國防部的政策，將國防部重要的眷村改革區塊「中興莊」改造成為青年營造區塊，但財政部卻突然要收2億多的土地費用，希望能提升到中央層級，能夠儘速開發好，變成彰化一個亮點，也是國防部過去眷村的延續。