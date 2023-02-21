撞擊瞬間曝！台中行人違規過馬路遭機車撞死　騎士：逆光看不到

記者許權毅／台中報導

台中市東區精武路與玉皇街昨（20）日發生一起死亡車禍，陳姓男子騎乘機車撞上一名違規穿越馬路的游姓男子，警消到場時游男已無呼吸心跳，緊急送往中國附醫搶救仍宣告不治。事發當時後車拍下事發過程，只見雙方碰撞後都倒地，陳男向警方供稱，是因為「逆光」才沒看見游男，詳細肇事原因仍待釐清。

▲台中市精武路與玉皇街20日發生一起騎士撞行人死亡車禍。（圖／記者許權毅翻攝）



20日傍晚5時許，45歲陳男騎乘機車沿精武路由東向西前進，正巧面對夕陽直射，另名53歲游男自玉皇街違規穿越馬路，雙方在路中發生嚴重碰撞，陳、游雙雙倒地，陳受到手腳擦挫傷，並未送醫，游當場已無呼吸心跳，由消防人員緊急送往中國附醫搶救，仍不幸於17時50分宣告不治。

▲▼後車駕駛將撞擊瞬間發上網路，可見雙方劇烈碰撞之後重摔倒地。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



後車駕駛將撞擊瞬間PO上網路，只見道路左前方確實有陽光強射，陳男騎乘在外側車道，游男則從陳男左側竄出，撞擊力道之大，就連後車駕駛都受到驚嚇直呼「撞很大力！」此外，根據路口監視器顯示，游男從玉皇街對向穿越馬路，過程中多次與車輛交錯，十分驚險。

第三分局警方表示，該路口並無設置行人穿越道，亦無紅綠燈號誌。肇事陳男向到場警方供稱，是因為「面對陽光」造成逆光，才會沒有看見游男，但詳細肇事責任仍待警方調查釐清。

▲游男一路沿玉皇街走出，與多台車輛驚險交錯。（圖／記者許權毅翻攝）