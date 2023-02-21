板橋5歲男童衝出馬路找爸媽　遭貨車擦撞倒地！超驚悚影片曝

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區新崑路一名5歲蔣姓男童19日下午3時許，因爸媽走到對街，小男童想要找爸媽，竟從社區人行道衝過馬路，剛好44歲李姓男子駕駛小貨車沿著新崑路往環漢路四段方向行駛，在未注意男童衝出之下，急駛而過撞倒男童，造成他頭部受傷，經緊急送往亞東醫院救治無大礙，目前正住院觀察中，詳細原因待警方調查中。

▲小男童衝向馬路要找對街爸媽 。▼男童遭小貨車擦撞倒地 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▼男童父母趕緊將他抱起送醫 。（圖／翻攝社會事新聞影音）