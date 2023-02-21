王美花保證不會缺電　王鴻薇批「缺德」：沒有水是要怎麼發電？

▲王鴻薇 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

核二2號機將在三月停機除役，經濟部長王美花昨日表示，去年已調度相關機組及處理水利調度，不會有缺電問題。不過，藍營立委王鴻薇21日認為，台灣正值缺水期，南部降雨是30年來最少，且未來一年降雨機率低，絕對會缺水又缺電，痛批王美花「老天爺都來打臉，沒有水是要怎麼發電，這種發言根本就是缺德。」

王美花17日透露，核二2號機按法定役期，40年時間到就要停機，這是既定狀態，所以去年就有對整個電力的調度，大潭八號機上線時間比較晚一點，去年有調度相關機組、都安排好了，水利調度也都處理好了，不會有缺電問題。

對此，王鴻薇指出，台灣已經1272天沒有颱風登陸，目前預計三月嘉義供水黃燈，台南供水橙燈。台灣正值缺水期，南部降雨是30年來最少，且未來一年降雨機率低，絕對會缺水又缺電，痛批王美花「老天爺都來打臉，沒有水是要怎麼發電，這種發言根本就是缺德。」

王鴻薇開嗆，王美花挖東牆補西牆，卻沒發現牆早就塌了，沒水怎麼發電怎麼補足核二廠的缺口？雪上加霜的是，原本預計補上的大潭電廠8號機組，到現在才在力拼三月份點火測試，四月才可以啟動；如此看來，電力危機恐怕在下個月就會爆發。

王鴻薇強調，水力發電補不了、大潭電廠期程補不上，證明王美花失職，同時也證明蔡政府的能源政策就是一場騙局，對於台灣2024年後的能源規劃，建立在一片空白之上。她質疑，過去數次大停電教訓還不夠，未來政府難道還要讓百姓承受缺水缺電，第三世界的生活嗎？