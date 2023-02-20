外交部稱換護照人潮已緩解　王鴻薇貼「大排長龍」影片狠打臉

▲王鴻薇貼出外交部大排長龍的影片。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

疫情趨緩後申報護照人流大增，為紓緩大量排隊申辦護照人潮，領務局表示，已取消原先預審書表後才能取得號碼牌的作法，改採無須預審即可直接抽取號碼牌的新措施，以往大排長龍的現象已不復見。但國民黨立委王鴻薇今（20）日貼出一段外交部大排長龍的影片，痛批「外交部要繼續被我打臉嗎？發假畫面外交部最行。」

王鴻薇指出，上周五因為大量選民陳情，她請同仁現場到外交部拍照，並了解人流狀況，對於後疫情的觀光人潮造成的人滿為患，要求外交部儘速改進，沒想到外交部效率很快隔（18）日就發新聞，說推新制後已緩解，還公布外交部版本的照片，說跟她公布的照片同一天，照片中排隊人數不到10人。

王鴻薇表示，但今日周一上午十點，她再一次請助理前往外交部拍照錄影，從畫面中可以看到，現場排到七十幾號，人潮狀況跟外交部說法完全不符，她質疑「這個畫面是所謂的不到十人排隊嗎？」令她痛批，缺蛋也是、換照排隊也是，蔡政府只會用假新聞假畫面騙民眾，不願正面面對解決，偏偏她是鍥而不捨，因為難道民眾是吃飽撐著打電話來陳情嗎？她強調，外交部想呼攏人民，東窗事發丟臉的還是自己，她再一次喊話，請外交部評估目前行政作業程序的消化能力，避免民怨繼續發酵，才是上策。