豆哥曾任民進黨全國黨代表　王鴻薇曝當選公告批：北趙南豆

▲國民黨立委王鴻薇 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委陳琬惠17日踢爆，行政院發言人陳宗彥任職台南市府期間曾多次召妓，並協助業者喬事，更曝光與酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖。針對王孝瑋背景，國民黨立委王鴻薇表示，有網友起底王是2018年民進黨全國黨代表，而她對照了資料來源，確定這是民進黨網站當選公告書資料，當時的刑事判決書也都還在，引發熱議。

根據《自由時報》報導，豆哥自稱是台南知名酒店天上人間的股東，原本只是酒店的少爺，後來當兵認識了「歐哥」，在歐哥當上酒店大股東後，豆哥也變成年收千萬的老闆，替歐哥開發不少政商關係。

不過，有網友在PTT上發文起底，「豆哥」王孝瑋不僅是酒店業者，2018年更當選民進黨代表，痛批「黑暗勢力到底在台南盤據多久了？之前是光電88槍，接著是議長選舉案，現在又爆出酒店掛，難道台南已經常為黑槍、黑金與八大行業的滋養土壤？難道當時的黨主席、台南市長和台南市黨部都不用負責嗎？」

針對網友爆料，王鴻薇今日在臉書上發文表示，她對照了資料來源，這確實是民進黨網站的當選公告書資料，而當時的刑事判決書也都還在，狠酸「北趙（介佑）南豆，這位王孝瑋竟是2018年民進黨全國黨代表。」

貼文一出立馬引發網友熱議，有網友留言開嗆「檢察一體，該負責任的人別想閃！」、「南北一起串連」、「如今司法機關都無法中立，人民還能相信誰？真是可怕」、「王委員加油，不分黨派從上到下徹底查辦，還民公道」等。

▲王孝瑋曾擔任民進黨全國黨代表。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇，點圖放大）