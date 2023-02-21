欠百萬卡債沒臉回家　外送員頂樓呆坐....親人報案救回一命

▲▼1名無業男子積欠卡債上百萬，沒臉回家，呆坐在頂樓，還好被及時發現。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市40歲張姓男子情人節當天一大早留下遺書後失聯，同住友人醒來驚見，嚇得趕緊通知家人，警方獲報後在該棟7層樓沒電梯的老舊公寓跑上跑下找人，所幸在頂樓找到張男。原來張男積欠上百萬元卡債，無業也無力償還，沒臉回家過年，還好員警及早找到他，救回一命。

台中市警察局第五分局四平派出所巡佐楊聰恩、警員鎖皓恒，日前上午6點多接獲女子報案，她弟弟在租屋處留下遺書後失蹤，她連絡不上，擔心發生意外，請警方協尋。

員警到達張男租屋處，調閱該棟公寓監視器，並未看到張男外出跡象，於是就在1樓、7樓住處，上上下下的逐層搜尋，最後終於在7樓頂樓找到張男，張當時獨自呆坐在地上，情緒低落，抑鬱寡歡，員警一邊安撫、一邊通知家人。

員警好不容易勸張下樓，而胞姊也剛好趕來，原來張男原是外送員，後來腰部受傷無法工作，但之前積欠的卡債一直無力償還，在沒臉向家人開口情況下打算輕生，還好及時找到張男，阻止一場悲劇發生。

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