霧峰警橋頭指揮交通　驚見橋下婦人倒臥血泊！緊急送醫救命

▲霧峰警方在大里橋頭指揮交通時，驚見橋下有婦人倒臥血泊，緊急送醫救回一命。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局霧峰分局仁化派出所警員彭志軒8日下午站在大里橋南端指揮交通，眼睛突然瞄到橋下有名女子倒臥在河床邊，手腕正流著血，立即通報119救護人員到場，及時送醫救回一命，經查，該女子因久病厭世，跟女兒傳訊息告知輕生念頭後即失聯，還好被員警發現，命不該絕。

台中市大里區1名60歲林姓女子因病痛纏身，昨天下午傳訊給女兒表示活得很辛苦，並透露輕生念頭，隨即騎車外出不知去向，手機也關機，女兒擔心安危立即報警，警方也全面動員地毯式搜索。

警員彭志軒從警用無線電接獲通報時，他正站在大里橋南端指揮交通，驚見橋下有名女子倒臥在河床邊，手腕鮮血直流，立即以無線電回報，事情就這麼巧，該女子就是家人剛剛通報失蹤的協尋人口。

林女女兒向警方表示，母親去年底診斷出肺腺癌第四期，因飽受病痛折磨，覺得活得很辛苦，才會做出傻事。經員警耐心勸說下，林女承諾會好好珍惜生命，不再讓家人擔心，家人對員警視民如親、積極搶救的舉動十分感激。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995