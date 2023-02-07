台中男抗拒就醫亂揮亂踢　警佛珠遭扯斷：消災解厄

▲台中警方協助精障男就醫時被對方強力掙脫，佛珠遭扯斷，員警安慰說，佛祖消災解厄。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前協助衛生局將1名50歲精神障礙者小陳（化名）強制送醫，但小陳見人數眾多，一時慌張不願配合，大夥要送小陳上救護車時，小陳突然抓狂，雙手揮舞、雙腳亂踢，其中1名員警左手戴的佛珠在掙扎中遭扯斷，左小腿也被踢傷，還好最後平安送醫，員警本人則是自我安慰說，佛珠斷裂，應是佛祖幫他消災解厄。

小陳原本一直都有按時服藥，日前上午不知為何不聽家人勸告，不願吃藥，導致發病不斷咆哮，家人安撫不了情緒，迫於無奈只好打給衛生局，衛生局再會同警方、消防局、社會局等人前往。

小陳原本坐在輪椅上，後來見家裡一下子來了這麼多陌生人，心裡開始緊張，大夥邊安撫邊要把小陳抱上擔架，送進救護車，不料，小陳開始抓狂，2手2腳亂揮亂踢，一旁的台中警五分局四平派出所員警潘邱胤在小陳掙扎之下，左手佛珠被扯斷，左小腿也被踢傷，還好還是順利送上救護車送醫。

員警被個案毆傷的例子並不少見，曾有1名員警獲報到場，個案不但不聽勸，還突然拿出菜刀，作勢砍人，最後還是好說歹說，極力安撫之下，才放下菜刀，沒有釀成傷害。

警方表示，依精神衛生法規定，警察須協助主管機關進行護送就醫，不過呼籲民眾，家中若有需護送就醫之病患，應事先做好安全措施或保管好危險物品，以維護執行人員的人身安全。