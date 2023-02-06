新北地院女社工被問「是否見人落水？」下秒突然輕生　消防嚇壞

▲2女接連輕生，消防員急忙搶救，其中1人不幸身亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

在新北地方法院服務的28歲女社工（化名小花），6日晚間6點多跑去碧潭輕生，消防員見狀立即將其從新店溪拉起，上岸後大家見小花無生命危險，原本準備收隊，沒想到報案人迎面跑來說，「我是說另一邊！」眾人趕緊前往距離約20公尺的報案地點，果真看到另一名女子漂在水面，早已沒了呼吸，送醫後宣告不治。

據了解，2名女子的輕生地距離約20公尺，彼此相差10分鐘輕生落水，2人並不認識；原先消防員在快到報案地點前，先看到了小花，便上前詢問，「請問有無看到民眾輕生？」未料下秒小花竟落水，消防員急忙將人救起並拉到安全處。

▲碧潭橋接二連三傳出輕生命案。（圖／記者陳雕文翻攝）

消防員原以為小花就是救援目標，才剛鬆了一口氣，未料報案人走來表示，案發地在20公尺外，眾人趕緊前往並撈起一名已無呼吸心跳的蘇姓女子，送醫後宣告不治；警方調查，小花平時在新北地院服務，被救起時情緒低落不願多談，詳細2起案發原因仍待釐清。

▼詳細案發原因待查。（圖／記者陳雕文翻攝）

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